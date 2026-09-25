ЦИК потвърди новата кандидатска двойка на Томов и Гарибов

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова коментира решението на комисията за отстраняването на кандидатурата на Сергей Инджов като заяви, че Александър Томов ще се яви на изборите в тандем с Александър Гарибов.

"Тази двойка ще се яви на изборите, тъй като вчера беше и срокът, ако някой от регистрираните кандидатски двойки, билото от партии, коалиции или инициативен комитет, може да бъде заменен”, коментира пред БНТ говорителят.

Балова обясни и защо се е стигнало до този казус:

“Тъй като, съгласно Изборния кодекс, кандидатите следва да бъдат проверени дали отговарят на условията на Конституцията и срокът за тези проверки тече до 27 септември, което е след два дни, но вчера с доклад на дирекция ГРАО на МРРБ беше получен доклад, че всъщност кандидатът има и друго гражданство и това наложи това наше решение. След това от партията замениха с нов кандидат, така че двойките продължават да бъдат 27”.

Хартията за машините

Говорителят каза още, че по време на вота на 25 октомври хартията, използвана за машините ще бъде доста по-тънка.

"Този път хартията ще бъде значително, доста по-тънка, тъй като няма статутът на бюлетина, така както беше на някои от предходните избори. Още в следващата седмица стартира процедура по договаряне, тъй като там изпълнителят е сигурен, това е БНБ. И работим в тази посока, така че да няма тези бели бюлетини, къси бюлетини и всякакви форми на контролна разписка. Така че на по-късен етап ще ви информираме и по отношение на параметрите на хартията и на всичко останало, но имаме предвид тези неща”, каза още Балова.

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Тя добави, че на машините им предстои диагностика, профилактика, а на които се налага и ремонт.

Обучение на комисиите

Все още не е стартирало обучението на членовете на секционните избирателни комисии, но за първи път тази година ще има и обучения на терен, допълни Балова.

"Подготвяме методическите указания за обученията за Районите избирателни комисии, които стартират още следващата седмица. Новото е, че ще обучаваме на терен. Разбира се, извън секциите в чужбината. Сега екипи от Централната избирателна комисия ще пътуват и ще обучават комисиите на място, като след назначаването от секционните избирателни комисии предвиждаме още един тур, за да може да обучаваме също поне ръководните състави на секционните избирателни комисии, но това ще стане на един по-късни етап, тъй като те все още не са назначени, а с новите промените в Изборния кодекс това ще стане след 10 октомври”, каза още Балова.