ЦИК: Над 35 500 заявления са подадени в 72 държави за гласуване на изборите

До 13.30 ч. днес са подадени над 35 500 заявления от 72 държави за гласуване за президентския вот. До 24.00 ч. българско време те могат да направят това по електронен път. Това заяви на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова.

Гражданите, които не успеят да подадат заявление в срок, също ще могат да упражнят правото си на глас. Те могат да отидат до най-близката секция, която предстои да бъде определена и открита.

Подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври върви спокойно и в срок. ЦИК продължава активната работа по организационно-техническата подготовка на вота в координация с останалите ангажирани институции, заяви говорителят на Централната избирателна комисия.

Точният списък на държавите и местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, ще стане ясен след 3 октомври. До 8 октомври ЦИК трябва да проведе консултации за съставите на избирателните комисии зад граница.

В България ще има 11 600 избирателни секции. В 9311 секции, в които има повече от 300 избиратели, ще има машинно гласуване. В останалите секции, в които избирателите са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини. Предстои да бъдат определени и секциите за подвижно гласуване и тези в лечебни заведения, така че посоченият брой секции не е окончателен. Подготовката на софтуера за машините вече е в ход.200 машини са предвидени за информационна кампания, която най-вероятно ще започне другата седмица.

По думите на говорителя на ЦИК 9,4 млн. евро са предвидени за цялостната подготовка на машините за настоящия вот. Отделно 1,8 млн. евро са за ремонта на устройствата. Балова-Цветкова посочи, че подобен ремонт не е извършван от 2021 г. Други 1,2 млн. евро са предвидени за логистиката, работата на сътрудниците на „Сиела“ в изборния ден и транспортирането на машините от склада до избирателните секции и обратно.

Очаква се първите инициативи как да се ползват машините да започнат още в началото на следващата седмица, съобщи говорителят. Техниците на „Сиела Норма“ вече имат достъп до склада с устройствата, като предстои на тях да бъде инсталирана демонстрационната версия на софтуера. Машините ще бъдат разпределени в страната съвместно с областните администрации и районните избирателни комисии. Вече има списък с предложени места, а броят на устройствата за отделните области ще бъде определян според големината им.

Очакванията са демонстрациите по места също да започнат през следващата седмица. Районните избирателни комисии ще трябва да публикуват на сайтовете си информация кога и къде гражданите ще могат предварително да се запознаят с начина на гласуване с машина. ЦИК планира информацията да бъде достъпна и чрез Facebook страницата на комисията. Там гражданите ще могат да проверяват в коя област и на кое място има демонстрационна машина.

Днес е проведена работна среща между ръководствата на ЦИК, Прокуратурата на Република България, Министерството на вътрешните работи и ДАНС. Основната тема е била координацията между институциите за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес, както и противодействието на евентуални нарушения на изборното законодателство.