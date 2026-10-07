ДБ отива на КСНС с 8 точки за повишаване на сигурността в Черно море

Председателят на ПГ на “Демократична България“, Надежда Йорданова изчете декларация от трибуната на Народното събрание, в която заяви, че парламентарната група, а и България иска мир.

“Само Румен Радев и Илияна Йотова продължават да говорят за някакви “войнолюбци“ и така да подменят истинския разговор за сигурността на България с разговор за страх. Има огромна разлика между политика на мир и политика на затваряне на очите пред опасностите”, каза Йорданова и е категорична, че “мир не се пази като се премълчава заплаха”.

“Мир не се пази, като се правиш, че войната няма да стигне до нас, само защото отказваш да назовеш откъде идва опасността. Два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

И тук огромно впечатление прави не само какво каза министър-председателят Радев на брифинга в МС, а какво не каза”, каза още бившият правосъден министър.

За КСНС днес

По подов провеждането на днешното заседание на КСНС Йорданова каза, че това е първо заседание, посветено на войната в Украйна след започването ѝ преди четири години.

“Това е забележителен факт. Радев никога не го свика по тази тема, Йотова след като 9 месеца беше подканяна с нашите искания да го направи, вече насрочи такъв. Но КСНС не трябва да бъде протоколно упражнение. Не трябва да приключи с общи фрази за “деескалация“, “загриженост“ и “мир“. Затова ние ще настояваме в становището и предложенията на днешния КСНС да бъдат записани конкретни действия”, каза Йорданова.

Депутатът подчерта, че парламентарната група на ДБ ще отиде на КСНС със осем важни точки за повишаването на сигурността в Черно море.

“Искаме мир и точно затова искаме България да може да се защитава. Искаме мир и точно затова искаме Русия да прекрати огъня и да започнат реални преговори. Мир, в който границите не се променят със сила. Искаме мир, в който корабите не се атакуват в Черно море. Мир, в който България е свободна, защитена и сама определя бъдещето си. Искаме истински мир. Не “русский мир“, добави Йорданова.

