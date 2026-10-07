"Ботев" изпрати Илиян Филипов: Хиляди се поклониха пред бизнесмена (СНИМКИ)

Поклонението пред убития бизнесмен Илиян Филипов Снимка: БГНЕС 1 / 8 / 8

Близки, приятели, фенове и легенди на Ботев Пловдив изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път, предаде репортер на БГНЕС. Поклонението в ритуалната зала на Траурен парк "Север" започна в 11:00 часа.

За да се сбогуват с 53-годишния Филипов дойдоха от първия отбор на Ботев, чийто собственик беше бизнесменът. Старши треньорът Станислав Генчев и един от любимците на привържениците - Тодор Неделев, отказаха да говорят пред медиите. Организираните привърженици на "канарите", както и някои от клубните легенди, също почетоха бившия собственик. На поклонението дойдоха още фигури като Ивелин Попов, Александър Александров - Кривия и бившият наставник на Ботев - Николай Киров.

Илиян Филипов беше застрелян с един куршум в главата в нощта на 29 срещу 30 септември, около 01:00 часа, след края на мача между България и Естония от Лигата на нациите на "Колежа".

Задържан за убийството му беше Славчо Мегеров - негов бивш служител. Като възможен мотив по делото срещу Мегеров се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. "черно тото".

Бизнесът на Илиян Филипов включва интереси в общо над 60 свързани юридически лица. Основната фирма на убития през последните две десетилетия е ПИМК ООД.

Почит към бизнесмена отдадоха и редица водещи фигури от пловдивския бизнес и общетвен живот в Пловдив. На поклонението бяха забелязани кметът на район "Централен" Георги Стаменов и бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров.

За хората извън Пловдив Илиян Филипов нашумя през последната година със спасяването на Ботев от задаващия се финансов колапс.

Той е седмият ликвидиран футболен бос под тепетата. Останалите са Георги Илиев, Николай Попов - Мартеницата, Петър Петров - Пешо Патерицата, Георги Калапатиров - Италианеца, Александър Тасев - Остапа и Георги Проданов.