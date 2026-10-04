„С два телефона можеше да блокира Пловдив“: Какво стои зад влиянието на Илиян Филипов

Руси Чернев, дългогодишен журналист от Пловдив, понастоящем оглавява отдел „Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив, коментира пред bTV влиянието на убития Илиян Филипов в града, бизнес контактите му, отношенията му със Славчо Мегеров и публичните му конфликти с Иван Петлешков.

Плановете му стигали от Техеран до Лондон

„През последните години Илиян Филипов е неотменна част от живота на Пловдив. С много сериозно присъствие в бизнеса, естествено. Както вече стана ясно, собственик на голяма компания, която освен че се интересува от българския пазар, отдавна е надхвърлила границите на България. Тя е европейска компания, да не кажа и трансконтинентална“, заяви Чернев.

По думите му последният голям бизнес проект на Филипов е соларният парк, но преди това инвестициите му в железопътния транспорт са го превърнали в ключов играч в регионален мащаб.

„Той вози товари от Чанаккале до Виена, а пък аз лично съм чувал от него, че плановете му са да покрие трасето от Техеран до Лондон. Едно ключово трасе“, каза журналистът.

Личните впечатления за Фиипов

На въпрос какви са личните му впечатления от Илиян Филипов, Чернев го определи като „изключително енергичен човек“.

„С животински инстинкт към бизнеса, към това да се развиваш, да правиш още и още. Иначе, как да кажа... Ербап човек, леко див кафалия, човек, който решаваше сам проблемите си“, коментира той.

Според Чернев обаче с разрастването на бизнеса си Филипов е попаднал в ситуация, в която влиянието му е станало значително по-голямо.

„И тук като че ли той не може да надмогне този момент, в който бизнесът му става много голям, а по този начин той става изключително влиятелен човек и трябва да смени походката малко. И да влезе в ново амплоа“, посочи Чернев.

Той уточни, че това разрастване не е станало за кратък период.

„Период може би от 20-25 години. Да, той работи изключително активно от много млад“, каза Чернев.

Каква е връзката му с Мегеров

„Вие описахте тук профила на един крупен бизнесмен с бизнес, който е в различни сфери. И от другата страна има задържан мъж, който има присъда за убийство, за грабеж. И в същото време този мъж е бизнес партньор на човека, който описахте. Къде се срещат тези два профила?“, беше поставен въпросът.

„Да, това е изключително странно. Но аз от публикациите след смъртта на Илиян Филипов разбрах, че той с Мегеров е имал обща компания, общо дружество. Но той наистина поддържаше връзки с този човек. Аз не с този човек конкретно, но знам, че той е останал верен на приятелствата си от детинство. Те се познават от детинство“, отговори Чернев.

Според него е странно „как бизнесмен от такова ниво може да продължи да взаимодейства с хора от най-дълбокия ъндърграунд. Обикновен бандит и изключително брутален човек“, каза Чернев по адрес на Мегеров.

В разговора беше засегната и връзката на жена, спомената в случая с Филипов.

„Тази жена, на практика, живее на семейни начала с Илиян Филипов от близо година. Тя има по-голямо дете, както става ясно, което дълго време е припознавало Филипов или като пастрок, или като свой баща“, каза Чернев.

Той уточни, че не знае доколко е редно да се навлиза в подробности по темата, тъй като Илиян Филипов има семейство.

„Има син, от него се очаква да продължи напред и в бизнеса, и в издръжката на футболния клуб „Ботев“, и на други ангажименти, които компаниите имат. Има две други дъщери“, каза Чернев.

Черното тото

В разговора беше поставен и въпросът за твърденията за неуредени сметки при залози и „черното тото“, които са сред основните версии, обсъждани по случая.

На въпрос кой се е занимавал със залозите и „черното тото“, Чернев посочи Славчо Мегеров.

„Мегеров е освен криминален престъпник, автор на множество кражби, както е известно и на убийство при побой. Той е известен с връзки с много хора от ъндърграунда, с различни прякори“, каза той.

По думите му има твърдения, че Мегеров сам е организирал залози и е участвал като посредник в „черното тото“.

„А Илиян Филипов дали е залагал при него или по някакъв друг начин е давал средства там, не може... Това вероятно разследващите биха могли да стигнат до някъде в тая посока“, каза Чернев.

Той допълни, че лично знае, че Илиян Филипов е обичал да играе карти.

„Най-вероятно и покер с приятели. И не е изключено самият Мегеров също да е бил част от този кръг, като близък негов от детството човек“, посочи Чернев.

Големият конфикт с Петлешков

Другият голям публичен конфликт, обсъждан в разговора, е този между Илиян Филипов и Иван Петлешков. Петлешков отрече връзка със случая още в първите часове след убийството.

„Между двамата имаше публични спорове по много въпроси. Но аз не намирам връзка на работата, действията на Иван Петлешков с този случай и с тази връзка със Славчо Мегеров“, каза журналистът.

Според Чернев конфликтът между двамата е бил свързан с битка за влияние.

„Там беше една сериозна битка за влияние, тъй като знаете, че господин Петлешков е свързван с една политическа група в Общинския съвет на Пловдив. И в първите месеци и година на този мандат групата беше ключов партньор във властта на кмета на Пловдив“, посочи той.

По думите му Илиян Филипов също е имал сериозно влияние в града.

„Той беше човек за Пловдив, както да кажем Илия Павлов за България преди известно време. Илиян с два телефона можеше да блокира града“, заяви Чернев.

Като пример той посочи въвеждането на такса за издаване на строително разрешително.

„С обаждане по телефона той примерно отмени въвеждането на увеличаването на такса за издаване на строително разрешително“, каза Чернев.

По думите му Филипов е демонстрирал, че има влияние и връзки с хора, които „лидират процесите на национално ниво“.

Чернев направи паралел и с периода на Прехода.

„Животът на Илиян Филипов е една отворена книга на Прехода. Защото той не е обаче от така наречените назначени милионери. Той не е свързан с Държавна сигурност или с други структури, които създаваха схемите“, посочи той.

Според журналиста обаче с течение на времето бизнесът на Филипов е станал толкова голям, че той се е превърнал в обект на интерес от страна на хората, които „дърпат конците в тази държава“.

Чернев не смята, че влиянието на Филипов е било обвързано само с определена политическа сила.

„Аз смятам, че българският бизнес много бързо сменя походката“, каза той.

По думите му Илиян Филипов е председател на управителния съвет на сдружението „Бизнесът за Пловдив“, в което членуват авторитетни компании и бизнесмени.

„В същото време това сдружение участва в много инициативи на новата власт и не виждам да има някакво противопоставяне“, посочи Чернев.

Той припомни и че през 2018 г. Илиян Филипов е кандидатствал за концесия на Летище Пловдив в консорциум с „Тракия икономическа зона“.

„Една изключително уважавана и, може би, структурата с най-сериозен принос за икономическия възход на Пловдив в последните години“, каза Чернев.

По думите му това показва, че влиянието на Филипов не е било ограничено до конкретни политически лидери.

„Не смятам, че Илиян Филипов е бил в зависимости или е имал преки пътища да влияе само на определени политически лидери, а като цяло неговото влияние е много сериозно“, посочи той.

Чернев допълни, че Филипов е и основен спонсор на футболния клуб „Ботев“.