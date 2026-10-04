Голяма сума от черно тото – мотивът на Мегера за убийството на Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив задържа под стража Славчо Мегеров, обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов.

Според съда от събраните до момента доказателства и иззетите веществени доказателства може да се направи обосновано предположение, че Мегеров е извършител на престъплението.

Като възможен мотив по делото се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. „черно тото“. Разследването трябва да установи дали това е основният и единствен мотив за убийството.

По-рано днес, в началото на заседанието, магистратите взеха решението да ограничат достъпа на медиите и обществеността до съдебната зала заради спецификата на материалите по делото. Причината за засекретяването е необходимостта да се запази следствената тайна и да не се разгласяват чувствителни детайли от показанията на свидетелите, които биха могли да попречат на по-нататъшния ход на разследването.

Прокуратурата бе категорична в искането си магистратите да наложат най-тежката мярка – „задържане под стража“. Държавното обвинение мотивира позицията си с високата степен на обществена опасност на престъплението, както и с реалния риск обвиняемият да се укрие, да повлияе на свидетели или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода.

Магистратите приемат, че има данни за предварително планирано престъпление – извършителят се е снабдил с оръжие, изчакал е жертвата си, а след стрелбата е предприел серия от действия за прикриване на следите.

По делото вече са разпитани множество свидетели. Макар разследването да е в начален етап, част от показанията очертават обща нишка – нерегламентирани спортни залози, финансови отношения между Филипов и Мегеров и сериозен спор между двамата около десет дни преди убийството.

Причината за конфликта, според свидетелските показания, била голяма сума пари, която Мегера трябвало да предаде на Филипов.

Филипов е прострелян с един куршум под окото, непосредствено пред асансьора във входа на жилищната кооперация.

Людмила Рачева, която открила простреляния Филипов и с която той имал близки отношения, също дала показания по тази линия. Пред разследващите тя посочила, че Мегеров се занимавал с нерегламентирани спортни залози. По думите ѝ при печеливши залози пари били предавани на Филипов чрез сестрата на Мегеров

Защитата посочи, че оръжието на престъплението не е открито и няма пряк свидетел на самото убийство, съобщи bTV. По делото обаче са събрани множество косвени доказателства.

Сред ключовите свидетели е Людмила Рачева. В нощта на 29 срещу 30 септември тя се прибирала с детето си. По думите ѝ се притеснила, след като видяла, че асансьорът е спрял на петия етаж, където живее.

Малко след това на стълбището видяла мъж с маска на лицето и пистолет в ръка. Той минал покрай нея и детето и излязъл от сградата.

Рачева се прибрала в апартамента си и се обадила на Илиян Филипов. Двамата продължили да разговарят, докато той се връщал към сградата. Филипов я помолил да излезе на площадката, а той извикал асансьора. Тогава жената чула изстрел. Взела нож и слязла на партерния етаж.

Съществена част от доказателствата по разследването са записите от охранителни камери.

Камера, разположена на около 50 метра от сградата, е заснела влизащите и излизащите от нея. Разследващите разполагат и с други записи, които са проследили движението на предполагаемия извършител.

Според представените пред съда данни той се е придвижвал с автомобил „Пежо“. В 23:19 ч. колата е потеглила към мястото на убийството, а в 00:04 ч. мъжът е влязъл в сградата.

11 минути по-късно камерите са заснели паркирането на автомобила на Рачева и влизането ѝ в сградата. Записано е и излизането на предполагаемия извършител.

В 01:01 ч. друг автомобил е заснет да паркира пред сградата. Мъжът, който преди това се е укривал отстрани на сградата, е влязъл след Илиян Филипов.

Според данните, представени по делото, последващи записи от камери за видеонаблюдение в града са проследили движението на обвиняемия Славчо Мегеров.

От волана на автомобила, който е собственост на сестра му, са иззети и дактилоскопни следи.

По данните, представени пред съда, няма информация след убийството други лица да са излизали от сградата.

На този етап обаче разследващите не приемат, че мотивът вече е окончателно изяснен. Прокуратурата продължава да проверява всички версии и финансови и бизнес отношения на убития. Самият наблюдаващ прокурор Димитър Молев посочи, че водещата към момента версия е за личен мотив, свързан с неуредени финансови отношения.

"В различните свидетелски показания се говори за суми между 15 000 и 20 000 лева давани от убития на обвиняемия за различни спортни събития, до няколко... да кажем няколко крупни суми. След това обвиняемия е трябвало да изплати сумата на убития", заяви прокурор Молев. Въпреки че той не пожела да назове конкретна сума или спортно събитие, по информация на TrafficNews спорът за е за сума от над 3,5 млн. евро.

От съда посочиха, че обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 13 октомври от 10.00 часа.