"Ботев" изпълни мечтата на Илиян Филипов - разпродаде "Колежа"

Ръководството на "Ботев" (Пловдив) обяви, че стадион "Христо Ботев" е бил разпродаден за предстоящия мач със Славия. Той ще бъде първи след трагичната смърт на собственика Илиян Филипов. Бизнесменът беше убит по време на паузата за националните отбори.

Сега в продажба ще бъдат пуснати ограничен брой билети.

"В събота "Колежа" ще бъде пълен до краен предел. Всички места за мача със Славия са разпродадени. С оглед огромния интерес към двубоя, в следващите часове клубът ще пусне ограничено количество допълнителни билети на цена 1 евро. Те ще бъдат достъпни онлайн на kolezha.bg и в клубния магазин на стадион "Христо Ботев". Ще сбъднем голямата мечта на Илиян Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом - стадион "Христо Ботев". 10 октомври ще бъде исторически ден за Ботев и Пловдив. Всички за Илиян", написаха от "Колежа" в социалните мрежи.