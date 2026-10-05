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"Ботев" изпълни мечтата на Илиян Филипов - разпродаде "Колежа"

Сега в продажба ще бъдат пуснати ограничен брой билети

05.10.2026 | 15:17 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ръководството на "Ботев" (Пловдив) обяви, че стадион "Христо Ботев" е бил разпродаден за предстоящия мач със Славия. Той ще бъде първи след трагичната смърт на собственика Илиян Филипов. Бизнесменът беше убит по време на паузата за националните отбори.

Сега в продажба ще бъдат пуснати ограничен брой билети.

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"В събота "Колежа" ще бъде пълен до краен предел. Всички места за мача със Славия са разпродадени. С оглед огромния интерес към двубоя, в следващите часове клубът ще пусне ограничено количество допълнителни билети на цена 1 евро. Те ще бъдат достъпни онлайн на kolezha.bg и в клубния магазин на стадион "Христо Ботев". Ще сбъднем голямата мечта на Илиян Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом - стадион "Христо Ботев".  10 октомври ще бъде исторически ден за Ботев и Пловдив. Всички за Илиян", написаха от "Колежа" в социалните мрежи.

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Тагове:

Илиян Филипов Ботев Пловдив Славия футбол убийство
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