Полицията отцепи района пред президентството заради оставени куфар и раница

Полицията отцепи района около фонтана пред президентството заради оставен куфар и раница.

В момента в сградата на Президентството се провежда Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради ударените два кораба с дронове в Икономическата зона в Черно море. В сградата на президентството се намират представителите на всички парламентарнопредставени политически сили, които участват в заседанието на КСНС. В 13.00 часа в президентството пристигнаха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, членове на правителството и шефовете на служби.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) казаха, че в случая се действа по процедура.

На място има засилено полицейско присъствие. Има и екипи на дирекция "Жандармерия". Към момента движението на автомобили в района не е възпрепятствано.

След предварителна проверка със специализирана техника сапьор пребърка раницата и куфара и не откри вътре нищо необичайно.

По-рано днес от Столичната полиция казаха, че продължават да получават сигнали за взривни устройства, поставени в детски градини, училища, други учебни заведения и институции. Предприети са действия по процедура, допълниха от СДВР.

Вече трети час продължава заседанието на КСНС.