BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 93

Полицията отцепи района пред президентството заради оставени куфар и раница

Сигналът е подаден по време на заседанието на КСНС

07.10.2026 | 16:37 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията отцепи района около фонтана пред президентството заради оставен куфар и раница. 

В момента в сградата на Президентството се провежда Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради ударените два кораба с дронове в Икономическата зона в Черно море. В сградата на президентството се намират представителите на всички парламентарнопредставени политически сили, които участват в заседанието на КСНС. В 13.00 часа в президентството пристигнаха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, членове на правителството и шефовете на служби. 

Свързани статии

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) казаха, че в случая се действа по процедура. 

На място има засилено полицейско присъствие. Има и екипи на дирекция "Жандармерия". Към момента движението на автомобили в района не е възпрепятствано. 

След предварителна проверка със специализирана техника сапьор пребърка раницата и куфара и не откри вътре нищо необичайно.

По-рано днес от Столичната полиция казаха, че продължават да получават сигнали за взривни устройства, поставени в детски градини, училища, други учебни заведения и институции. Предприети са действия по процедура, допълниха от СДВР.

Вече трети час продължава заседанието на КСНС. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

отцепиха района Президентство куфар раница
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem