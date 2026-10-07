Радев след КСНС: Няма доказателства, че атаката е от Русия, това е хипотеза

Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства, каза премиерът Румен Радев пред журналисти след края на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност. По думите му характерът на товара и посоката на движение на плавателните съдове дават основания да се разглежда хипотеза, насочваща към Русия, но тя не може да бъде представяна като установен факт без материални доказателства.

„С какъв произход са дроновете? Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателство. Това е една хипотеза, а когато говорим за национална сигурност, ние не можем да работим с хипотези“, заяви Радев.

Премиерът обясни, че предстои да бъдат предприети действия за установяване на произхода на използваните безпилотни системи. България ще търси координация с Турция и Румъния, както и подкрепа от партньорите в САЩ.

Особено внимание ще бъде отделено на кораба ABLE, който остава на вода и е получил поражения както по борда, така и по надстройката. Целта е в района и по самия плавателен съд да бъдат открити евентуални части от използваните при атаката дронове.

„Следва да организираме именно на ниво правителство, заедно и в координация с Турция и с Румъния, ще поискаме подкрепа от партньорите в САЩ, да изследваме района на ударите, особено кораба ABLE, който все още е на вода, който е ударен и по борда, и по надстройката, за отломки, за да можем да кажем категорично по намерените отломки, ако бъдат намерени, дали тези дронове са били руски или украински“, каза министър-председателят.

Радев съобщи още, че има предложение за безвъзмездно изследване на останките на другия кораб, който потъна след атаката. Целта и там е да се установи дали могат да бъдат намерени части от дроновете.

„Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност, но има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своя пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност“, заяви още Радев.

По думите му България ще продължи да изгражда способности за реакция в рамките на финансовите си възможности и сътрудничеството с ЕС и НАТО. „Ние полагаме усилия, правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме, в рамките на Европейския съюз и НАТО, да създадем една система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации“, посочи министър-председателят.

Радев беше категоричен, че реакцията на страната ще зависи от резултатите от проверката. Ако бъде доказано, че дроновете са руски или украински, България ще предприеме дипломатически действия спрямо съответната страна.

„Ако се окаже, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации за това“, заяви премиерът.

Министър-председателят коментира и възможностите за прекратяване на войната и ролята на дипломатическите усилия. Според него досега не е използван пълният набор от инструменти, с които разполага дипломацията.