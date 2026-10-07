В кадър: Премиер, министри и служби за сигурност са при Йотова заради атаките в Черно море

Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност заради рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.
Заседанието се провежда в президентската институция на “Дондуков” 2.
Темата на заседанието е “Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.
Решението на държавния глава за свикването на КСНС идва след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. При инцидента единият плавателен съд потъна, а 18 моряци от втория кораб бяха спасени. Двама от тях са тежко пострадали. Съдбата на екипажа на потъналия кораб остава неизвестна.
В съвета участва председателят на парламента, премиерът, министрите на отбраната, вътрешните работи, представители на парламентарните групи и институциите. Всичко отказаха коментар преди началото на заседанието.
Последното КСНС се проведе на 18.02.2025 година.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.