Мирчев за КСНС: Нямаше хора, които да се съмняват, че Русия стои зад атаката

"Демократична България“ не подкрепя общата декларация след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, заяви депутатът Ивайло Мирчев след края на срещата, като обясни, че предложенията на формацията не са получили необходимата подкрепа.

Той коментира въпроса за произхода на атаките срещу двата търговски кораба. Според него по време на заседанието са били представени достатъчно индикации, които сочат към руска намеса при потапянето на единия плавателен съд и удара по другия. Той подчерта, че това е изводът, който самият той прави от информацията, обсъдена по време на КСНС.

„На масата нямаше хора, които да имаха съмнения, че Русия стои зад тази атака“, заяви Ивайло Мирчев.

По думите му едно от предложенията на ДБ е било България да изпрати официална нота до Русия във връзка с нарушаването на международното морско право и да поиска гаранции, че няма да има нови атаки срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

„Нашите предложения не бяха подкрепени. Първото беше да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право. И да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече атаки върху търговски кораби в икономическата зона на България да не се случват“, заяви Мирчев.

По думите му предложението е получило подкрепа единствено от „Демократична България“, „Продължаваме Промяната“ и ДПС. Второто предложение на ДБ също не е било прието. То е предвиждало КСНС да потвърди позицията на 51 държави в ООН, сред които и България, за незабавно прекратяване на огъня и започване на мирни преговори.

„Следващото предложение на „Демократична България“ също не беше подкрепено. А то беше КСНС да препотвърди позицията на 51 страни от ООН, включително и на България, за незабавно спиране на огъня от двете страни и започване на мирни преговори“, посочи депутатът.