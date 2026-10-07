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Денков: Няма логика Украйна да атакува собствените си кораби

Атаката може да стане и с украински дронове, ако се управляват от руските служби

07.10.2026 | 19:37 ч. 95
БГНЕС

БГНЕС

Няма логика Украйна да атакува собствените си кораби, с които превозва зърно от пристанищата в Румъния и Одеса, заяви председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. 

„Няма логика Украйна да стреля по собствените си кораби, с които тя превозва зърно от пристанищата в Румъния и Одеса. Няма никаква логика в това“, заяви Денков.

По думите му е необходимо резултатите от разследването да бъдат изчакани, преди да се правят категорични заключения за произхода на използваните дронове.

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„Това, около което се обединихме, е, че трябва да се завърши това разследване“, посочи Денков.

Той обърна внимание и върху необходимостта да се установи не само произходът на използваните дронове, но и кой реално е осъществил атаката.

„Атаката може да стане и с украински дронове, ако те бъдат прихванати и се управляват от руските служби. Това е ставало“, заяви Денков. І БГНЕС

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