Денков: Няма логика Украйна да атакува собствените си кораби

Няма логика Украйна да атакува собствените си кораби, с които превозва зърно от пристанищата в Румъния и Одеса, заяви председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

„Няма логика Украйна да стреля по собствените си кораби, с които тя превозва зърно от пристанищата в Румъния и Одеса. Няма никаква логика в това“, заяви Денков.

По думите му е необходимо резултатите от разследването да бъдат изчакани, преди да се правят категорични заключения за произхода на използваните дронове.

„Това, около което се обединихме, е, че трябва да се завърши това разследване“, посочи Денков.

Той обърна внимание и върху необходимостта да се установи не само произходът на използваните дронове, но и кой реално е осъществил атаката.

„Атаката може да стане и с украински дронове, ако те бъдат прихванати и се управляват от руските служби. Това е ставало“, заяви Денков. І БГНЕС