ПП: Да се унищожи над 115-метров кораб за 3 минути - с такава техника разполага Русия

Сигурността в Черно море все по-пряко се отразява и на икономиката. Растящият риск за корабоплаването води до по-високи разходи, промяна на маршрути и натиск върху бизнеса, търговията и пристанищата.

"Не подкрепихме декларацията, защото все още действията на правителството са доста неубедителни. Виждаме противоречиви действия, когато става въпрос за нашата сигурност. В позицията на ООН се очертава необходимостта от мерки за сигурност в Черноморския регион. Настоявахме и да има консултации по линия член 4 с нашите партньори на НАТО. Дванадесет човешки живота бяха загубени само преди нощ", заяви депутатът от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов в "Денят ON AIR".

България не е изпратила нито министър-председател, нито президент на последната среща на НАТО в Букурещ през май месец, припомни той.

ПП настоява за задействане на член 4

"Искаме помощ от нашите европейски партньори. Много бързо започна днес да се мисли за допълнителен пакет за въздушна отбрана, за зенитно-ракетни комплекси. Това е пореден пример за догонване на събитията и липса на устойчива стратегия. Според нас има основание да се задейства член 4. Войната е в Черно море в момента и трябва да се вземат конкретни мерки, за да може България в този съюз да се справи", допълни Богданов за Bulgaria ON AIR.

"Ясно стана, че единият кораб превозва зърно. Русия нееднократно унищожаваше транспортната инфраструктура на Украйна, за да не изнася зърно. Твърди се, че са руски, трябва да се направи обективно разследване. Да се унищожи над 115-метров кораб за 3 минути - с такава техника разполага Русия. Не искаме да си признаем къде е заплахата. Ние от ПП много добре знаем къде е заплахата", коментира гостът.

Заплахата за България е реална

Според него правителството вече над 6 месеца е в предизборна кампания и трябва ясно да се заяви кой е агресорът и коя е жертвата.

"Няма как България да се справи сама на база на заплахите, които имаме в момента. Взривяват се наши предприятия, никой не говори за това. Вярвам, че има достатъчно разсъдък да се прецени къде е нуждата от партньорство за България и тя е на Запад".

"Трябват мерки за горивата, които да се приложат сега. Имаме ръст от над 34% към края на август в цените на горивата, въпреки че сме с едни от най-ниските данък и акциз. Ако съпоставим с Гърция, имаме доста по-скъпи горива, отколкото в другите държави. Основен проблем е липсата на своевременна реакция от правителството", подчерта депутатът от ПП.