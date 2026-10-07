Дренчев за атаката: Руски удар върху кораб от сенчестия флот на Украйна

По мнението на Костадин Костадинов излишно започва да се проточва КСНС, след като всички позиции бяха казани. В опит на президента Йотова да излезе на всяка цена с една обща позиция, която явно нямаше как да се случи, Съветът започна да се удължава и точно това е причината Костадинов да си тръгне, виждайки, че до обща позиция е невъзможно да се стигне. Хората, които участваха, са на различно мнение и няма нищо учудващо в това.

Това каза депутатът Димо Дренчев в студиото на "Денят ON AIR".

Това, което от "Възраждане" биха предложили, е България да обяви неутралитет.

"Но всъщност България не е неутрална страна, тя по всякакъв начин - и политически, и на практика с действия - заема страната на Украйна. Всички оръжия, с които България разполагаше от съветската ера, бяха изнесени към Украйна. След което цялото производство на българската военна индустрия се насочи приоритетно за изнасяне на оръжия към Украйна. Въпреки че голяма част от това минава през частни фирми, нито една оръжейна сделка не може да мине без разрешението на Министерството на финансите. Тоест това става със знанието и одобрението на българското правителство", допълни Дренчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му в изявлението си Йотова е използвала "клишета" и е повторила публично известни факти.

"Нищо не видях в тази декларация, която тя прочете. Със сигурност има печеливша страна след този инцидент и това е "Диел Дифенс", която ще получи договор за над 1,5 млрд. евро за 5 нови IRIS-T. Те ще бъдат закупени по спешност. В конкретния случай те не биха помогнали да бъдат спасени тези кораби. Още повече че не мога да се съглася с вайкането на МФ за това колко е продънен бюджетът, за това как трябва да се влага домашната ракия в данъци и да се удвояват данъчните оценки. Когато излезе бюджетът, ще има зверско затягане на коланите, а в същото време ние абсолютно спешно за ден купуваме зенитно-ракетни комплекси", подчерта гостът.

Попитан дали някой има съмнение чии са дроновете, той отговори: "Доколкото слушах изявлението на премиера, не знае чии са дроновете, тъй като не са намерени никакви остатъци. Не съм сигурен и дали става въпрос за дронове, защото може да става въпрос и за морска мина. Много неприятно впечатление направи изявлението на Зеленски, че той се е обадил на България и е казал, че Русия е отговорна, въпреки че премиерът отрече да е имало такава информация. Нямаше нужда да слушаме лъжите на Зеленски, а може би и лъжите на руската страна, която отрече, че тези кораби са били нейна цел".

Според него става въпрос за руски удар върху кораб от сенчестия флот на Украйна.

"Твърде бързо обявиха, че оцелели няма. Всичко това ме навежда на мисълта, че по този потънал кораб няма да се задълбава особено много - къде е минал, какво е натоварил и защо е бил потопен. Аз твърдя, че е твърде възможно този кораб да не е бил натоварен със сол и българското правителство, казвайки, че не знае с какво е, всъщност много добре да знае с какво е натоварен. Може да е с оръжия, наемници или нещо, което Украйна иска да превозва тайно през българска територия. Никой не иска да търси оцелели, за да не се знае какво е носил корабът", коментира Димо Дренчев.

Той подчерта, че има официална информация, според която 460 кораба са ударени от дрон в Черно море.

Народният представител е на мнение, че има сериозен риск за националната ни сигурност.