Капитан Георгиев: Оръжие в Черно море за Украйна не се пренася

Атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона поставят под риск корабоплаването и морския бизнес в Черно море.

Търговията в Черно море на практика е спряла и то се превръща в „мъртва зона“. В момента сме по-зле дори от Ормузкия проток. Такова мнение изрази пред bTV капитан Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция.

"Руснаците всеки път, когато ги хванат, че техен дрон е ударил кораб, обявяват, че на него е имало оръжие. Оръжие в Черно море за Украйна не се пренася по две причини", каза той.

"Първата – застрахователната стойност на товара вероятно ще надхвърли стойността на самия товар. Второ – превозите за оръжие, тъй като са държавни поръчки, те се подлагат на търгове, които са публични и се знае дестинацията. Трето – турският контрол не допуска оръжие, освен в изключителен случай, което значи, ако корабът е с национален флаг“, обясни Тодор Георгиев.

По думите му кораб, който отива за или от Украйна и е ударен от дрон, „е руска работа“. Кораб, който е ударен в руски териториални води или на подходите към руски пристанища, е ударен от украинците.

Според Тодор Георгиев телата на загиналите от потъналия кораб трябва да бъдат намерени.

„Нормалната практика е търсенето на оцелели да продължи седем дни с всички възможни средства. Това означава с кораби, с хеликоптери, с нисколетящи самолети и спътници. Не знам защо решили да прекратят търсенето“, каза Георгиев.

Според него не сме подготвени за евентуална екологична катастрофа.