Капитан Калчев: Черно море вече е обявено за зона с повишен военен риск

Атаките по кораби в изключителната икономическа зона на България са част от трайна и тревожна тенденция през последните две години. Ескалацията на военните действия в Черно море постави под пряка заплаха сигурността на търговското корабоплаване. В резултат на това застрахователните премии се покачват рязко, а износът на зърно от региона отбелязва драстичен спад. Това коментира капитан далечно плаване Александър Калчев, председател на Българската асоциация на корабопритежателите, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

„Този конкретен инцидент от вчера сутринта едва ли би променил картината, която виждаме през последните две години, когато започнаха тези удари по търговски кораби... и оттогава може би над 100 кораба са поразени, в това число големи танкери, с големи кораби за насипни товари, с много пострадали, абсолютно невинни моряци, които са отишли да си изкарват прехраната на тези търговски кораби... Наистина е нелепо и трябва да се вземат няколко наистина вече спешни мерки, защото това не може да продължава по този начин.“

Мишена на атаки във вторник бяха два търговски кораба. Това са корабите за генерални товари Alfa Watana, плаващ под флага на Того, както и плаващият под флага на Палау Able.

При един от засегнатите кораби екипажът така и не е намерен, като най-вероятно моряците са загинали на борда. Подобни удари вече са регистрирани както в румънската и турската икономически зони, така и в териториални води.

Икономическият ефект върху региона и световните логистични вериги е непосредствен и се изразява в значително оскъпяване на морския транспорт.

По думите на к.д.п. Александър Калчев вече

цялото Черно море — с изключение на строгите териториални води на България, Румъния и Турция - е обявено за зона с повишен военен риск (High Risk Zone).

„Ефектът върху бизнеса и върху черноморския регион е това, че от 16-ти септември вече цялото море, с изключение на териториалните води на Румъния, България и Турция, са обявени за war risk zone, т.е. зона с повишен риск вследствие от военните действия, което изисква допълнителни застраховки, респективно допълнителни премии да се плащат от корабните оператори и това нещо оскъпява транспорта от и за страните във черноморския регион.“

Ескалацията засяга пряко и световната търговия със зърно, където Черноморският басейн играе ключова роля. Наблюдава се драстичен спад в износа на селскостопанска продукция от региона. След атаките срещу терминали и пристанищна инфраструктура, както руският, така и украинският износ са силно ограничени, каза Калчев.

Търговците и операторите все по-често избягват Черно море, защото „дори да натовариш кораба, шансът да го изведеш без поражения от региона на Черно море е наистина не много голям“, каза Калчев. Това налага промяна в логистиката - украинското зърно например се пренасочва сухопътно през Полша и Западна Европа.

Негативните ефекти за българските корабособственици са свързани най-вече със загуба на конкурентоспособност на фрахтовия пазар и изтласкване на изрядните компании.

Българските компании, които оперират с модерни и по-скъпи плавателни съдове, са поставени в неизгодно положение, тъй като застрахователната премия за военен риск се изчислява спрямо стойността на кораба.

„Няма как да се конкурира по отношение на фрахта, тъй като добавката, която трябва да се постави за един рейс за Черно море, е функция на всички разходи, които съответната компания прави. А когато корабът е скъп, съответно и премията е висока, което увеличава фрахта и той не може да се конкурира.“

Освен това легалните и реномирани морски компании избягват да поемат неоправдани рискове за екипажите си:

„Една бяла компания, която иска да работи по абсолютно чист начин, не би влязла тук, тъй като тя би поставила и своя екипаж на риск... Сериозните компании избягват това и не целят печалба на всяка цена, просто защото за плаване се поемат рискове, които са извън нормалното.“

Безопасността на екипажите остава най-критичният фактор за корабните оператори.

Основната мярка, прилагана от отговорните корабопритежатели, е избягването на опасните райони и плаването изключително в безопасни води.

Запитано как се убеждават екипажите да изпълняват курсове в райони с висок риск, ръководството на бранша подчертава, че сериозните компании не принуждават хората си да рискуват живота си.

„Конкретно на нас не ни се е налагало много да ги убеждаваме, тъй като избягваме рискови райони и гледаме да плаваме в безопасни води. А иначе мотивацията е ясна как става – или с повече пари. Тоест, може би това е единственият вариант.“

Според Българската асоциация на корабопритежателите единственият реален начин да се гарантира сигурността на търговския флот е активната инициатива на международната общност за прекратяване на конфликта.

Българският бранш се присъединява към призивите на ООН, Международната камара по корабоплаване (ICS) и Европейската асоциация на корабособствениците (ECSA).

„Това, за което се надяваме, е международната общност да вземе инициативата. И тук ние се присъединяваме де факто и към призивите на Обединените нации, на Асоциацията на корабособствениците и Европейската – да се предприемат действия за прекратяване на конфликта. Това е единственият начин, който би спрял тези удари по търговски кораби.“

До постигането на подобно решение единственият механизъм за корабособствениците да предпазят съдовете и моряците си остава пълното заобикаляне на засегнатите зони - практика, която вече се прилага в райони като Червено море и Ормузкия проток, каза Калчев.

Целия разговор може да гледате във видеото.

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