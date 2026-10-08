Нивото на Дунав в българския участък остава критично ниско. Понижението на нивото на реката в целия български участък продължава и тази сутрин. Измервателните станции на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ отчитат стойности значително под условната кота нула в почти всички основни хидрометеорологични пунктове.

Към днешния ден водните нива по протежение на българския бряг отчитат следните параметри:

Ново село: -89 см

Видин: -50 см

Лом: -42 см

Оряхово: -124 см

Никопол: -31 см

Свищов: -80 см

Русе: -121 см

Силистра: -121 см

През последните 72 часа се наблюдава трайна тенденция на отстъпване на водата с между 3 и 6 сантиметра на денонощие в средния и долния български участък:

При Русе водният стоеж спадна с нови 5 см за денонощие, задържайки се около нива от -121 см до -126 см под условната кота нула. За сравнение, в края на миналата седмица нивото бе малко по-високо, но негативният тренд се запазва.

При Свищов и Силистра е отчетено допълнително понижение съответно с 4 см и 6 см спрямо данните от началото на седмицата.

При Лом и Оряхово спадът е плавен — средно с по 3 см за денонощие.

Единствено в най-горния участък (при Ново село и Видин) през последните дни се наблюдават незначителни колебания от +/- 1 до 2 см, които обаче не променят общата картина на маловодие.

От Агенцията предупреждават, че критично ниските нива на реката създават сериозни затруднения за движението на товарните плавателни съдове. Образували са се плитчини и критични участъци (прагове) в районите около островите Батин, Белене, Вардим и Белозем, пише БГНЕС.

В сила остават строгите ограничения за газене на корабите. Много от капитаните са принудени да претоварват съдовете на по-малко от половината от техния капацитет, за да избегнат заседвания във плитките участъци.