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Нивото на Дунав продължава да пада, ограниченията за корабоплаването остават

Най-голям спад е регистриран при Ново село

06.09.2026 | 10:23 ч. Обновена: 06.09.2026 | 10:23 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В целия български участък на река Дунав са отчетени минимални понижения на нивото през последните 24 часа по отделните хидрометрични постове, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голям спад е регистриран при Ново село - с пет сантиметра, като там днес са отчетени минус 67 сантиметра спрямо условната кота нула. При Русе водният стълб е минус 107 см, при Оряхово - минус 98, а при Силистра - минус 95 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена.

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