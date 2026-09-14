Нивото на Дунав продължава да пада в българския участък

Нивото на река Дунав в българския участък остава ниско, като през последните часове са регистрирани както спадове, така и покачвания на водния стоеж.

Автоматичните хидрометрични станции отчитат понижение при Гомотарци, Козлодуй, Оряхово, Байкал, Никопол и Русе. Покачване има при Лом, Свищов, Ряхово и Силистра, като на част от местата промяната е минимална, показват данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав". .

Най-нисък воден стоеж е отчетен при Ряхово - минус 327 см. Следват Козлодуй с минус 247 см, Байкал с минус 229 см и Гомотарци с минус 209 см.

При Русе нивото е минус 120 см, при Силистра - минус 112 см, а при Никопол - минус 25 см.

Заради ниските водни стоежи и критичните участъци по реката остават в сила намалените габарити на фарватера в участъка между речен километър 374,10 и километър 610,00.

Хидроложката обстановка в българския участък на Дунав остава усложнена заради ниското ниво. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 122 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да спадне с още два сантиметра.