Български лекари ще могат да прегледат Ива Михайлова

С призив за обединение около случая на Ива Михайлова започна днешното пленарно заседание. От "Прогресивна България" настояха българските институции и народните представители да защитят правото на младата жена, която е с българско и македонско гражданство, да получи необходимото лечение у нас.

Парламентарната група приветства решението на властите в Северна Македония да допуснат български лекари до оценката на здравословното състояние на Михайлова, която пострада тежко при катастрофа през октомври 2025 г.

"След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение", заяви Иван Голомеев в декларация от името на "Прогресивна България", цитиран от БНТ.

Призив за лечение и справедлив процес

Голомеев подчерта, че постигнатото съгласие трябва да бъде последвано от конкретни действия, за да може младата жена да получи необходимата медицинска помощ.

"Тази възможност трябва да бъде използвана незабавно. Нека Ива получи пълноценна защита и справедлив процес", настоя той.

От парламентарната група призоваха депутатите да загърбят политическите различия и да се обединят в защита на правата на Михайлова.

Как се стигна до случая с Ива Михайлова?

Младата жена пострада при тежка автомобилна катастрофа в Република Северна Македония в началото на октомври 2025 г. При произшествието има загинал и няколко ранени, сред които и самата тя.

Срещу Михайлова е повдигнато обвинение за престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. След катастрофата документите ѝ са отнети, а наложената съдебна забрана не ѝ позволява да напуска родния си град, включително за лечение в България.

Травмите на гръбначния ѝ стълб изискват специализирана медицинска помощ, като България е сред държавите, в които тя може да бъде осигурена.