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Външно министерство привиква посланика на РСМ

Ведомството поиска обяснение за недопускането на Ангел Георгиев

29.09.2026 | 18:41 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на външните работи привика временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София по повод отказа на компетентните местни институции да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев в страната.

От пресцентъра на МВнР съобщават, че целта на посещението на народния представител е било присъствие на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михаилова в Кочани на следващия ден, в качеството му на член на българска парламентарна делегация, се посочва в информацията.

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В рамките на срещата с посланика на РСМ българската страна е поискала обяснение относно мотивите на Скопие за предприемане на подобни действия в настоящия момент, предвид безпрепятственото влизане на г-н Георгиев на територията ѝ през предходните месеци по същия повод.

България е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен.

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Тагове:

МВнР посланик РСМ изслушване Ангел Георгиев Ива Михайлова Кочани
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