София и Скопие на една маса: Коридор 8, европейската интеграция и Ива Михайлова

Коридор 8 е стратегически приоритет за България, който трябва да бъде разглеждан като цялостен проект, а не като поредица от отделни инфраструктурни отсечки. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция за Коридор 8 в София.

Форумът събира представители на държавите от региона и европейските институции, за да обсъдят развитието на транспортната и енергийната свързаност между Черно и Адриатическо море. Сред основните теми са напредъкът по инфраструктурните проекти, сроковете за изпълнението им и стратегическото значение на коридора за сигурността.

"От много години е приоритетен, но не винаги по него се работи с достатъчно ниво на активност, което е необходимо", посочи Петрова.

Коридор 8 трябва да бъде завършен като единен проект

Според външния министър конференцията е възможност да се запази политическият импулс и да се направи равносметка докъде е стигнало изграждането на отделните участъци.

Петрова подчерта, че проектът не бива да се разглежда единствено като транспортна връзка. Той има потенциал за развитие на железопътната и енергийната инфраструктура, както и за осигуряване на военна мобилност между Черно и Адриатическо море.

По думите ѝ се работи за спазване на сроковете, като тя посочи 2032 г. като ориентир за завършването на проекта.

"От страна на България политическата воля я има", увери министърът.

Петрова обърна внимание и на предстоящия през следващата година форум за свързаност, на който България ще бъде домакин. Основният акцент там ще бъде поставен върху т.нар. Среден коридор, а Коридор 8 може да осигури продължението на тази свързаност към Западните Балкани и останалата част от Европа.

Марта Кос: "Моята визия е целите Западни Балкани да бъдат част от Европа"

Европейският комисар по разширяването Марта Кос също подчерта значението на инфраструктурните връзки за бъдещето на региона.

"Днес сме тук, за да работим за по-добри връзки за хората на утрешния ден", заяви тя при пристигането си за конференцията.

По думите ѝ България е важна врата към Европа за Черноморския регион и Турция, докато Западните Балкани имат ключова свързваща роля.

Кос посочи, че в региона се изпълняват над 130 проекта, свързани с изграждането на пътища, железопътни линии и подобряването на граничните пунктове. Според нея обаче инфраструктурното развитие трябва да бъде част от по-голямата цел за европейската интеграция.

"Но моята визия като комисар по разширяването отива много по-далеч. Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа", заяви еврокомисарят.

Тя изрази надежда, че с бъдещото присъединяване на страните от региона към ЕС границите и транспортните връзки ще придобият различно значение, защото държавите ще бъдат част от една обща европейска система.

Какво остава да бъде изградено?

Коридор 8 свързва Адриатическо и Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като включва автомобилни и железопътни трасета.

Сред основните незавършени участъци остава железопътната връзка между България и Северна Македония. През ноември 2025 г. София и Скопие подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел, а от българска страна предстои изграждането на около 2,4 километра железопътна линия между Гюешево и границата.

Освен икономическото си значение коридорът има и стратегическа роля за сигурността, тъй като може да улесни придвижването на военни сили и техника между Черноморския и Адриатическия регион.

Петрова ще постави въпроса за Ива Михайлова

В рамките на конференцията Велислава Петрова ще проведе и двустранна среща с външния министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Разговорът се очаква да засегне европейската интеграция на страната, двустранните отношения и случая с Ива Михайлова.

"От тяхна страна беше поискана тази среща, аз, разбира се, приех. Ще се радвам да разбера темите, по които иска да разговаряме. Предполагам, че ще бъде европейската интеграция. Там имаме много ясна позиция. Надявам се да чуя желание за напредък от тяхна страна", заяви Петрова.

Тя подчерта, че ще повдигне и въпроса за Ива Михайлова, като изрази надежда за готовност за съдействие от страна на Скопие.

Срещата идва след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посъветва премиера на Северна Македония Християн Мицкоски да използва посещението на Муцунски в София за разговори с българската страна с цел възстановяване на напредъка към преговори за членство в ЕС.

Ще има ли напрежение заради цар Самуил?

На фона на завръщането на тленните останки на цар Самуил в България Петрова беше попитана дали очаква нови провокации от страна на Северна Македония.

Външният министър изрази надежда подобно напрежение да бъде избегнато.

"Аз лично не търся такава и се надявам да намерим възможност за отворен диалог, към който ние винаги сме били готови", заяви тя.