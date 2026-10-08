Експерт: Експлозията и бързото потъване на кораба означава, че е превозвал взривни материали

България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море - това реши Консултативният съвет за национална сигурност при президента, след като два търговски кораба бяха атакувани с дронове в нашата изключителна икономическа зона.

"Не научихме нещо ново от КСНС. Имаше яростна медийна атака за отразяване на политическите декларации. Много трудно е да се декларира нещо, което най-малкото би подлежало на съмнение. Докато не се убедя във фактологията, би било непрофесионално да заема страна под влияние на политическата пропаганда. Гледаме детайлите. Ако не ги намерим, продължаваме и търсим помощ", коментира капитан далечно плаване Христо Папукчиев в "България сутрин".

Трябва да се направи сериозно разследване и да започнат да събират доказателства, настоя той.

Експертът по национална сигурност д-р Асен Пейчев се съгласи, че нищо ново не произвежда КСНС.

"Едно политическо говорене. Съществуването на този орган е безсмислено."

"Единият кораб е тръгнал от румънско пристанище, другият - от египетско. Оперирани са от турски компании. Единият кораб е транзитирал през Босфора. Има сериозна информация. Изискват се от капитана на кораба документи и гаранционни писма, какъв е товарът, всичко се знае. Озадачен съм защо се мълчи и се показва информационна безпомощност", каза още Папукчиев.

Последната свежа информация е, че корабът е бил натоварен със сол, отбеляза той.

По думите му едва ли Турция ще повери товар с оръжия на кораб от "флотата на срама", към който е имало повече от 10 забележки, включително е бил задържан.

"Военната и цивилната разузнавателна служба са докладвали часове след инцидента на премиера и президента. Знае се какъв е товарът. Египет е осмата страна в света по производство на барут и взривни вещества. Незабавната експлозия след удара и толкова бързото потъване на кораба означава, че е превозвал взривни материали", заяви Пейчев.

"Това е турска компания, всяка държава има флот за такива операция. След инцидента веднага имаше разговор между Путин и Ердоган по този въпрос", обърна внимание той.

Експертът по национална сигурност посочи като факт, че са ни много ограничени военноморските възможности: "Ограничен ни е ресурсът за спасителни кораби. Нямаме техника за спасяване."

По думите му има два вариант за потъналия кораб: или е ударен с дронове, или от подводница с ракетен или торпеден удар.

"За мен безспорно е с дронове. Ясно е откъде би могъл да бъде нанесен ударът. Има операции под чужд флаг и от Украйна, и от Русия. Поредица от правителства прокламират ПВО, дронове, антидронови системи. Можеше да се купят американски Patriot, които да са изключително ефективни", анализира още Пейчев.

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"Нещо не ми връзва в цялата работа, фактите не са изчерпателни, а са на бучка и опитваме да сглобим пъзела. Несъстоятелно е да гледаме откъде е дошъл дронът. Как може да се видят дронове и взрив, след като корабът е потънал, по време на сигнала за бедствие от буя... Бих подложил на сериозно съмнение свидетелските показания. Как ще видиш дронове, те не са осветени?! На мостика си и има достатъчно шумове", изтъкна Папукчиев.

Той отправи апел да видим дали плановете за сигурност на нашите пристанища са адаптирани към новите заплахи.

На база анализа така да конструират плана, да бъде диференцирано спрямо начина на отразяване на заплахата, препоръча Папукчиев.