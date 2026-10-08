Обрат: Испанският шаман от Калфер излиза на свобода срещу 15 000 евро

Апелативният съд в Пловдив измени взетата от Пловдивския окръжен съд мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо испанския гражданин Хосе Николас и му определи парична гаранция от 15 000 евро, съобщиха от съда.

Мъжът беше арестуван на 27 септември при акция на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Областната дирекция на МВР в Пловдив, ден след проведена от него религиозна практика. Мъжът е обвинен, че е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба.

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Апелативният съд прецени, че няма опасност от извършване на престъпление и от укриване. Ако наруши гаранцията той може да бъде издирен и задържан с Европейска заповед за арест, посочват от съда. Защитниците на обвиняемия предоставиха на съда нотариален акт за собственост на базата край Калофер, която се води на името на сдружение „Слънце във Водолей“.

Определението на апелативния съд е окончателно.

В страницата на групата в социалните мрежи, дейността на сдружението е представена като "Церемонии и събития с дълбоко намерение за трансформация, лечение, връзка с визията на живота и следване на Пътя на Сърцето".

Законът предвижда наказание от 2 до 8 години затвор и глоба до 10200 евро за повдигнатото обвинение за държане на наркотични вещества.