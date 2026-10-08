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Муцунски не отговори дали ще положи цветя на гроба на Самуил

Този въпрос не се дебатира, каза външният министър на РСМ

08.10.2026 | 17:22 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски не отговори дали ще положи цветя пред саркофага на цар Самуил в църквата “Света София“. Министърът подчерта, че не дискутира въпроси, свързани с връщането на тленните останки на българския владетел.

Тленните останки на цар Самуил бяха предадени на 3 октомври тази година от Гърция на България. Същия ден те бяха положени в столичния храм. 

На въпрос дали ще положи цветя пред саркофага, Муцунски на два пъти повтори: “Този въпрос не се дебатира“.

Съгласно решението на Съвместната историческа комисия от 21 февруари 2019 г. и препотвърдено от двете правителства цар Самуил е определен като владетел на голяма средновековна държава, която историческата наука определя като българско царство с център територията на днешна РСМ.

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В решението се казва, че “цар Самуил и неговата драматична съдба са символ на общата история, която се споделя от съвременните държави България и Северна Македония“.

Съвместната комисията предложи двете правителства в духа на подписания двустранен договор честването на цар Самуил да бъде знак на споделени ценности и истинско добросъседство и приятелство. / БГНЕС

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Тагове:

ТимчоМуцунски цар Самуил саркофаг РСМ
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