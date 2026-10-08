Муцунски не отговори дали ще положи цветя на гроба на Самуил

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски не отговори дали ще положи цветя пред саркофага на цар Самуил в църквата “Света София“. Министърът подчерта, че не дискутира въпроси, свързани с връщането на тленните останки на българския владетел.

Тленните останки на цар Самуил бяха предадени на 3 октомври тази година от Гърция на България. Същия ден те бяха положени в столичния храм.

На въпрос дали ще положи цветя пред саркофага, Муцунски на два пъти повтори: “Този въпрос не се дебатира“.

Съгласно решението на Съвместната историческа комисия от 21 февруари 2019 г. и препотвърдено от двете правителства цар Самуил е определен като владетел на голяма средновековна държава, която историческата наука определя като българско царство с център територията на днешна РСМ.

В решението се казва, че “цар Самуил и неговата драматична съдба са символ на общата история, която се споделя от съвременните държави България и Северна Македония“.

Съвместната комисията предложи двете правителства в духа на подписания двустранен договор честването на цар Самуил да бъде знак на споделени ценности и истинско добросъседство и приятелство. / БГНЕС