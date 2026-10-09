НС започна работа, седем министри отговарят на въпроси

Редовно заседание в пленарна зала за депутатите днес. По план седем министри трябва да отговарят на въпроси по време на парламентарния контрол. Сред основните теми са незаконното строителство в “Баба Алино“ във Варна и зачестилите бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения, по които разяснения ще даде вътрешният министър Иван Демерджиев.

Въпросът на “Възраждане“ за “Баба Алино“ е свързан с начина на изземване и съхраняване на документи от офисите на Корпорация КУБ. Депутатите искат информация и за отговорността за предаването на част от документацията на съдиите по делата, така че производствата да се движат във възможно най-кратки срокове.

Външният министър Велислава Петрова ще отговаря за присъединяването на България към декларация, приета по време на сесията на ООН, която осъжда руската агресия срещу Украйна.

Към министъра на правосъдието Николай Найденов са отправени въпроси за съдебното производство срещу двама бивши украински военнослужещи, задържани в близост до военен обект. Той ще коментира и отражението на имунитета върху абсолютната давност, както и мерките срещу купуването на гласове и манипулирането на изборния процес.

Здравният министър Катя Ивкова също ще отговаря на въпроси и ще разясни за инвестиционното намерение за изграждане на крематориум край Харманли и за риска интензивното отделение на болницата в Смолян да преустанови дейността си.

Въпросите към регионалния министър Иван Шишков ще бъдат насочени към състоянието и поддръжката на пътната инфраструктура. Очаква се той да представи информация за осветлението в тунел “Дупница“, свлачищните процеси във варненския квартал “Аспарухово“ и ремонта на пътя между Вакарел и Панагюрище.

В програмата за парламентарния контрол са включени и въпроси към министрите, отговарящи за труда и социалната политика и за околната среда и водите.

Сред законодателните теми в дневния ред са промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Те предвиждат разширяване на възможностите на дружествата да набират средства чрез многостранни системи за търговия, като основателите и основните акционери запазват влиянието си върху ключовите управленски решения.

Депутатите ще разгледат и ратификацията на споразумение с Международната банка за икономическо сътрудничество. То предвижда България да получи обратно внесения си капитал от 15,1 млн. евро, като средствата ще бъдат възстановени в продължение на 20 години.