Буданов срещу Поклад: Зад престрелката между ГУР и СБУ се крие битка за власт

Вчерашната престрелка между служители на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната (ГУР) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) предизвика огромен отзвук.

При това е важно да се разберат първопричините за конфликта, който може да има значителни вътрешнополитически последици за Украйна, коментира "Страна.ua".

Корените на ситуацията трябва да се разделят на две части - лична и институционална.

Личната е свързана с конфликта между ръководителя на Офиса на президента Кирило Буданов и настоящия изпълняващ длъжността ръководител на СБУ Александър Поклад, който датира още от пролетта на 2022 г., когато беше убит участникът в преговорите с Русия Денис Киреев, който също е бил служител на ГУР, ръководена тогава от Буданов.

По-късно Буданов директно и открито обвини СБУ за това, включително в западни медии. Според широко разпространената версия убийството е било извършено от хора на Поклад. Публично конфликтът тогава беше потушен с усилията на президента Володимир Зеленски и ръководителя на СБУ Василий Малюк, но личната вражда между Буданов и Поклад не изчезна и впоследствие неведнъж се проявяваше в задкулисната борба.

Особено ясно тя се е проявила напоследък след назначаването на Поклад за изпълняващ длъжността ръководител на СБУ. Зеленски започна да подготвя внасянето на кандидатурата му във Върховната рада, за да стане пълноправен ръководител на службата. Буданов е искал да попречи на това, опитвайки се да провали предстоящото гласуване. Възможности за това той е имал, тъй като ръководителят на Офиса на президента поддържа тесни връзки с редица депутатски групи.

Според източници именно това е било първопричината за историята със заместник-командира на РДК Степан Каплунов, който беше задържан от служители на СБУ по обвинение в организиране на покушение срещу един от лидерите на руската опозиция.

Както самият Каплунов заяви, основната цел на СБУ е била да дискредитира командира на подразделението на ГУР „Тимур“ – човек, близък до Буданов. Това е било възприето като пряк сигнал от Поклад към Буданов: „Не ми пречи“.

Съдейки по изявленията на Буданов и представители на „Тимур“, включително неговия командир и Каплунов, те не възнамеряват да стоят тихо и да „не пречат“, а нанасят контраудар срещу СБУ, обвинявайки службата в отвличането на Каплунов и в стрелба по невъоръжени военнослужещи от ГУР.

Втората част от историята е институционална. Тя е свързана с това, че по времето на Буданов ГУР се превърна в силен конкурент на СБУ по широк кръг от икономически и политически въпроси.

Интересите на двете структури са се пресичали както при осигуряването на „чадър“ над бизнеса, включително измамни колцентрове, така и при покровителстването на чиновници и политици.

Типичен пример е подкрепата на Буданов за бившия кмет на Одеса Генадий Труханов, когото бившият ръководител на Офиса на президента Андрей Ермак и СБУ са искали да отстранят и в крайна сметка са отстранили.

Това вече е водило до сблъсъци между ГУР и СБУ. Например миналогодишният инцидент, когато служители на СБУ са искали да задържат заместник-ръководителя на ГУР след конфликт около недвижим имот в Киев. Тогава спецчастите на ГУР, въоръжени, не са позволили на представители на службата да извършат следствени действия.

Подобна ситуация отдавна дразни както СБУ, така и Ермак и, в по-голяма степен, Зеленски.

Пред Зеленски поведението на Буданов и ГУР е било представяно като проява на „атаманщина“, която разрушава единната вертикала на силовите структури, подчинени на президента.

Не са оставали незабелязани и политическите амбиции на „атамана“ Буданов. Още от 2024 г. се появиха слухове за предстоящата оставка на ръководителя на ГУР.

В крайна сметка обаче в оставка беше изпратен Ермак, а Буданов беше назначен за ръководител на Офиса на президента.

Макар формално това да беше повишение, в политическите среди мнозина възприеха назначението като хитър ход на Зеленски, с който да лиши Буданов от контрола върху ГУР и да изчисти структурата от „будановския дух“.

Тази версия сякаш получи потвърждение, след като за нов ръководител на ГУР беше назначен близкият до Ермак Олег Ивашченко, който дотогава оглавяваше Службата за външно разузнаване.

Ивашченко действително започна чистка в ГУР – например бяха уволнени много от помощниците на Буданов, но този процес и до днес не е доведен докрай.

Основната ударна сила и най-важната част от ГУР - спецподразделенията, включително „Тимур“, продължиха да се ориентират към Буданов.

Затова настоящите събития, освен опит да се неутрализира влиянието на Буданов върху процеса на гласуване за Поклад във Върховната рада, представляват и опит окончателно да се подчини ГУР на вертикалата на Зеленски.

Едва ли действията на СБУ спрямо Каплунов биха могли да бъдат предприети без одобрението на президента. Косвено за позицията му свидетелства и изявлението на контролирания от него Офис на главния прокурор, което повтаря версията на СБУ за конфликта.

В същото време фактът, че Зеленски е дал зелена светлина за специална операция срещу хората на Буданов, не означава, че той ще подкрепя СБУ докрай в този конфликт.

Пред очите на всички е миналогодишният пример с инициираното от президента приемане на закони, поставящи антикорупционните органи под контрола на Банковая, които впоследствие, след протести и натиск от Европа, бяха отменени.

И сега, ако информационната среда стане негативна за СБУ - а Буданов и служителите на ГУР вече активно я оформят - Зеленски може да даде зелена светлина за прекратяване на операцията или формално да отстрани както служителите на ГУР, така и тези на СБУ, участвали в конфликта.

Възможно е обаче Зеленски да нареди на СБУ да стигне докрай. В такъв случай това може да доведе дори до оставката на Буданов или най-малкото до сериозното му отслабване в политическо и институционално отношение.

Както виждаме, Буданов и хората му също не възнамеряват да отстъпват.

Показателно е, че в негова полза започват да работят медии, близки до грантовите среди и до групата в подкрепа на бившия министър на отбраната Михаил Федоров.

Макар напоследък тези медии да започнаха да атакуват Буданов като потенциален конкурент на Федоров на изборите, на този етап по-голяма заплаха за тях представлява Поклад.

Причината е, че според разпространена в медиите и политическите среди версия именно той подготвя удар срещу ръководствата на Национално антикорупционно бюро на Украйна и Специализирана антикорупционна прокуратура.

Затова начинът, по който ще се развият събитията, има важно значение за политическия процес в Украйна.

В зависимост от изхода на конфликта позициите на Буданов като потенциален кандидат за президент могат или значително да се засилят, или рязко да отслабнат.

От изхода ще зависи и влиянието, както и бъдещето на Поклад като ръководител на СБУ. А следователно – и вероятността Зеленски да нанесе удар срещу НАБУ и САП.