Буданов: Европа най-после осъзнава хибридната война на Русия

Кирило Буданов, ръководител на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна, отбелязва пред Euronews, че Европа най-после започва да осъзнава онова, за което Киев отдавна предупреждава: руската агресия все по-често се проявява чрез хибридна война и обхватът ѝ далеч надхвърля границите на Прибалтика.

"Държавите от Централна Европа виждат и усещат проявленията на агресивните действия на Русия, изразени в хибридни операции“, заяви Буданов в кулоарите на конференция, провеждана в Рига.

Буданов, бивш ръководител на военното разузнаване, посочи, че Русия следва сценарий, който започва със "специални информационни операции и пропаганда“ и завършва с "операции от друг характер“, включително сериозни инциденти в предприятия от отбранителната промишленост, "на летища и по железопътни линии“.

"Надявам се, че настъпва промяна и тя ще продължи да се случва, и че всички вече разбират с кого си имаме работа“, каза той.

Коментарите му последваха изявление на естонския министър-председател Кристен Михал, според когото палежът срещу предприятие от отбранителния сектор може да е свързан с Русия, макар инцидентът все още да е обект на разследване.

Германското правителство също така официално приписа на Русия случая с открит на летището в Лайпциг дрон, зареден с експлозиви.

Опит за дестабилизация и саботажи

Посочвайки Москва с обвинителен пръст в началото на август, германският политик Йохан Вадефул заяви, че действията ѝ са част от "дълга поредица от опити за дестабилизация, дезинформация, заплахи, саботаж и агресия, насочени срещу Европа“.

По-рано директорът на ЦРУ Джон Ратклиф предприе изненадващо посещение в Москва, пътувайки през Рига. Визитата му породи спекулации относно това каква разузнавателна информация е подтикнала Вашингтон да изпрати шефа на разузнаването си и дали балтийските държави трябва да се тревожат.

Естония и Латвия заявиха, че ще останат бдителни, но че оценката им за руската заплаха не се е променила. Според някои информации е възможно Ратклиф да е оказал натиск върху Москва и по въпроса за подкрепата ѝ за Иран на фона на конфликта със САЩ.

На въпрос дали балтийските държави подценяват сериозността на посещението на Ратклиф и други очевидни предупреждения, Буданов отговори: "Балтийските държави получават цялата необходима информация, а съюзниците поддържат постоянен информационен обмен по този въпрос".

Заплахата е потенциална

"Тази заплаха ще си остане потенциална. Трябва да имате предвид опита на нашата страна“, каза той.

По време на панелна дискусия Буданов заяви пред аудиторията, че "никой по света няма такъв военен опит, какъвто имат Украйна и Русия“, като добави, че Киев е готов да сподели опита си с европейските държави.

"Ако не искате да си имате работа с Русия - работете с нас“, каза Буданов на конференцията в Рига.

"Опитът, който притежаваме, е много скъп - платен е с кръв и пари. Затова спестете кръвта и парите си и се възползвайте от нашия опит", каза още украинецът.