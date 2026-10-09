Шишков: Открити са нарушения при строежа в “Аспарухово“

По време на пленарно заседание днес на депутатските въпроси отговаряше и министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

От трибуната на НС той каза, че при повторна проверка на строителните книжа на жилищния комплекс във варненския кв. “Аспарухово“, след възникването на свлачище, е констатирано нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Шипков каза още, че строежът няма съгласуваност на сградните водопроводни и канализационни отклонения от ВиК-Варна и липсват условия за присъединяване, което е изискване по ЗУТ. Министърът добави, че поради тази причина началникът на ДНСК е разпоредил цялостна проверка на Община Варна за обстоятелствата около издадените книжа, като контролът ще обхване и издаваните документи за пет години назад, тъй като има съмнения за системна практика.

Министърът информира още, че разрешението за строеж на жилищния комплекс е издадено от главния архитект на Община Варна въз основа на комплексен доклад за оценка на съответствието и допълни, че при първоначалната служебна проверка на разрешението РДНСК не е установила нарушения.

Регионалният министър каза още, че тъй като към момента има издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът не може да бъде обявен за незаконен. Шипков обаче посочи, че ще бъде сезирана прокуратурата за обявяване на нищожност на документа поради липса на съществени книжа. Министърът направи паралел с казуса в курорта “Елените“, където е приложен същият подход.

Шишков каза още, че преди инцидента на това място до момента не е имало данни за свлачища, нито са постъпвали сигнали за неблагоприятни геодинамични процеси.