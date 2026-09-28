Има ново пропадане от 20 см при свлачището в "Аспарухово"

Ново пропадане от 20 сантиметра е установено при свлачището във варненския квартал "Аспарухово".

Експерти от Община Варна са извършили оглед на терена, като според тях движението на земните маси не е причинено от валежите през почивните дни, а от естествени процеси.

От днес бедственото положение в района на пропадналия общински път се удължава с 30 дни.

Варна обяви бедствено положение заради пропадналия път в "Аспарухово"

Решението е взето от кризисния щаб, за да бъде осигурено достатъчно време за проектиране на укрепителните дейности и съоръженията в местността "Вилите", съобщи БНТ.

До края на седмицата трябва да бъдат готови резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от свлачището. Обобщеният доклад за причините за свличането се очаква на 12 октомври.

По-рано бе съобщено, че свлачищната активност е овладяна и няма непосредствена опасност за живеещите в района. Предвижда се и възстановяване на уличното осветление, а по тесните участъци на обходния път ще бъде поставена временна светофарна уредба.