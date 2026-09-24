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Бедственото положение в кв. “Аспарухово” се удължава с месец

Следващото заседание на кризисния щаб е на 12 октомври

24.09.2026 | 17:07 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Свлачищната активност в местност Вилите в кв. “Аспарухово" е овладяна, а непосредствена опасност за живеещите в района и имуществото им към момента няма. Все пак бедственото положение ще бъде удължено с още 30 дни, пише “24 часа”.

Решението е било взето единодушно от членовете на кризисния щаб, свикан от кмета на Варна Благомир Коцев.

Причината за удължаването е необходимостта от време за проектиране на укрепителните дейности и съоръжения за общинския път в местност “Вилите”. Целта е това да бъде направено възможно най-бързо, преди застудяването, за да не се допусне замръзване на полиетиленовия байпас на авариралия водопровод.

По искане на районната администрация още тази вечер ще бъде възстановено уличното осветление. Така живеещите в по-високата част на района ще могат по-лесно и безопасно да достигат до домовете си.

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Заради тесни участъци по обходния път, който в момента се използва като основен, ще бъде поставена временна светофарна уредба. Тя ще регулира движението и ще улесни разминаването на автомобилите.

Владимир Димитров, зам.-кмет на Варна е докладвал, че на терена не се наблюдава нова свлачищна активност и няма непосредствена опасност за живеещите и имуществото им.
В момента продължават дейностите по понижаване на нивото на подземните води и осушаване на земните маси.

Следващото заседание на кризисния щаб е насрочено за 12 октомври.

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Тагове:

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