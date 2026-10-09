Буданов бил в България за среща с Радев: Излъга ли премиерът след КСНС?

Дясната ръка на Володимир Зеленски, Кирило Буданов, е бил на посещение в България за среща с премиера Румен Радев. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

"Във връзка с постъпили медийни запитвания Ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна", събщиха от МС.

Спекулации, че Буданов е в България, се появиха още вчера, като според информацията,той е прекарал около 20 часа в България, след което е заминал за САЩ.

По-рано днес Цветан Цветанов публикува снимка с него, потвърждавайки, че той е бил в София.

Най-вероятно посещението на бившия шеф на украинското военно разузнаване е съвпаднало със заседанието на КСНС при президента Илиана Йотова, пишат от "Сега". Именно след него Румен Радев категорично отрече пред журналисти, че е имало контакт между България и Украйна за атаката с дроновете, както заяви Зеленски на 6 октомври вечерта. И дори си позволи груб коментар по адрес на украинския президент:

"Какво говори Зеленски си е за негова сметка".

В понеделник вечерта Зеленски каза, че българските и украинските ВМС са обсъдили случаите с двата взривени кораба в българската икономическа зона в Черно море и че ударите са извършени от руски дронове.

За руските дронове Радев коментира, че това е само хипотеза, както е хипотеза, че може и да са украински. Тепърва щяло да се разследва.

От България Буданов ще се присъедини към украинската делегация за САЩ, където започват двудневни преговори за войната на Русия в Украйна. Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще обсъждат с Украйна и Русия частично примирие, предвиждащо прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в Черно море, съобщава Axios. Изданието припомня, че днес в Маями представители на Тръмп ще се срещнат с украинска делегация и европейски представители, за да представят "нови идеи и предложения" за излизане от задънената улица в преговорите за прекратяване на войната.