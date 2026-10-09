ПП събира подписи за извънредно заседание на правната комисия

“Продължаваме Промяната“ събра необходимите подписи за насрочване на извънредно заседание на правната комисия на парламента на 14.10.2026 г. от 14:30 часа, на което да се разгледа проектът за промени в Закона за “Държавен вестник“, който ще осигури публичност на указите на президента за помилване.

За свикването на комисията са необходими подписите на една трета от членовете ѝ, се казва в прессъобщението на партията.

Проектът на промени в Закона за “Държавен вестник“, изготвен от “Продължаваме Промяната“, предвижда в официалния раздел на вестника да се публикуват всички укази за помилване, издадени от президента или вицепрезидента от 13 юли 1991 г. и преди влизането в сила на закона.

Мотивите за промяната са, че досега действащото изключение за публикуването на тези укази не осигурява единен, общодостъпен и траен официален източник на информация за издадените укази. Това е особено чувствително при помилвания, свързани с престъпления с висока обществена значимост, което накърнява доверието както в президентската институция, така и в правосъдието.

Обнародването на указите ще позволи от текста на указа да се установят правната квалификация на престъплението, видът и размерът на наложеното наказание, както и изтърпяната до момента част от него.

С проекта също се премахва изключението за непубликуване на указите за назначаване на службите към Президентството. Така се осигурява прозрачност на състава на Комисията по помилванията към президента, чийто поименен състав в момента е неизвестен.