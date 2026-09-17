Йотова за "Петричкия Ескобар": Ако знаех, че ще оживее, едва ли щях да го помилвам

Президентът Илияна Йотова защити решението си от 2022 г. за помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар", като заяви, че то е било взето въз основа на официални документи и медицинска експертиза.

"През 2022 г., когато съм издала указа, пред мен не са стояли тези определения. Гарантирам, че всички документи по случая сме изискали, както е по закон", заяви Йотова пред bTV.

Казусът предизвика политически реакции, след като стана известно, че през декември 2022 г., тогава като вицепрезидент, Йотова е помилвала Атанасов. Той е бил осъден на 15 години затвор за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция, като към момента на помилването е бил изтърпял пет години от наказанието.

Йотова: Решението беше само върху лекарско заключение

Президентът заяви, че при вземането на решението институцията е разполагала с официалните документи по случая и медицинската оценка за състоянието на осъдения.

"Да, знам за присъда за наркоразпространение в Гърция. Но нашият акт не отменя присъди, нито казва дали е виновен или не. Единственото ни решение е било само върху лекарско заключение", каза Йотова.

По-рано от президентството съобщиха, че Комисията по помилването е получила експертно становище от специална седемчленна медицинска комисия. Към момента на помилването изпълнението на присъдата вече е било прекъснато за две години заради влошеното здравословно състояние на Атанасов.

Йотова заяви, че ако е разполагала с различна медицинска прогноза, решението ѝ вероятно също би било различно.

"Сигурно, ако някой ми беше казал като лекарско заключение, че той ще оживее, едва ли щях да взема това решение", коментира тя.

Президентът подчерта, че помилването не отменя присъдата и не представлява произнасяне по вината на осъдения.

28 помилвани за девет години

Йотова коментира и останалите случаи на помилване, като заяви, че всеки от тях се разглежда индивидуално и според конкретните обстоятелства.

По думите ѝ за девет години са помилвани общо 28 души по различни причини.

Като пример тя посочи и решението за помилването на бившия кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева, което определи като тежко.

"Отговорността ни лежи върху закон и заключения", заяви Йотова.

Президентската институция по-рано посочи, че информация за решенията за помилване се публикува в специален регистър, а указите за помилване по закон не се обнародват в "Държавен вестник".