Приключи разследването срещу "българския Ескобар" Огнян Атанасов, помилван от Йотова

Разследването по наркоделото срещу Огнян Атанасов, известен в публичното пространство като „българския Ескобар“, е приключило. Това става ясно от отговори на Окръжната прокуратура в Благоевград по случая.

Атанасов и останалите шестима обвиняеми предстои да получат материалите по делото. След това те ще могат да направят възражения и да отправят доказателствени искания. Прокуратурата не е задължена да се съобрази с тях. След приключването на тази процедура прокурорът може да внесе обвинителен акт в съда, ако прецени, че са налице основания за това, съобщава в. "Сега".

Случаят отново привлече общественото внимание, след като от „Продължаваме промяната“ призоваха Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара заради казуса с Атанасов.

От Окръжната прокуратура в Благоевград са уточнили пред „Сега“, че срещу Атанасов са повдигнати две обвинения. Едното е за участие в организирана престъпна група, а второто – за разпространение на наркотици в особено големи размери, при условията на опасен рецидив.

При задържането на групата прокуратурата съобщи, че са били установени близо 5 килограма кокаин. Тогава разследващите оцениха стойността на наркотика на около 400 000 лева.

Отделен въпрос в случая е свързан с помилването на Атанасов, извършено на 5 декември 2022 г. По време на брифинг в Благоевград на 20 февруари миналата година журналисти попитаха прокуратурата за обстоятелствата около освобождаването му.

Тогавашният говорител на Окръжната прокуратура в Благоевград прокурор Ивайло Филипов заяви, че след приспособяването на присъдата, наложена на Атанасов в Гърция, той е бил приет за изтърпяване на наказанието в България, но „относително скоро след това е освободен“. Филипов посочи още, че предстои да бъдат установени причините и обстоятелствата, при които е станало освобождаването.

Към момента не е публично изяснено какви конкретни резултати е установила прокуратурата по тази линия от случая.

Обвинението, обявено ден преди брифинга, сочи, че престъпната група е действала „от неустановена дата в началото на 2023 г. до 18.02.2025 г.“ на територията на област Благоевград. Така посоченият период започва във времевата близост до помилването на Атанасов.

Самата Илияна Йотова е обяснявала в телевизионно интервю, че при около 90% от помилванията мотивите са били свързани със здравословното състояние на осъдените, установено след медицинско становище. Тя е отказала да коментира дали са били допуснати пропуски в работата на медицинската комисия, изготвяща тези становища.

По отношение на първия случай с Атанасов Йотова заяви, че е била изненадана от последвалото развитие. По думите ѝ медицинското заключение е посочвало, че той не би трябвало да може да стане от инвалидната количка. Тя допълни, че вероятно в бъдеще ще стане ясно каква е причината за това разминаване.