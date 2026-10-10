Трети протест заради разбития път III-801: Жители заплашват с блокада

Жители на шест населени места излизат на трети протест заради опасното състояние на републиканския път III-801, който свързва областите Пазарджик и София. Недоволните настояват за незабавно обезопасяване на трасето и конкретни срокове за ремонт, като предупреждават, че са готови и на гражданско неподчинение.

Протестът е насрочен за днес от 16:00 часа на централния площад в Панагюрище. В него ще се включат жители на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел.

Дупки, липсващи мантинели и риск от катастрофи

Причина за недоволството са множеството дупки, разрушената пътна настилка, липсващите пътни знаци и мантинели. Според местните жители състоянието на пътя създава ежедневна опасност за шофьорите, които нерядко са принудени да навлизат в насрещното платно, за да заобикалят компрометираните участъци.

Хората сигнализират и за чести повреди по автомобилите, включително спукани гуми. Те настояват за спешни мерки, преди лошото състояние на трасето да доведе до тежък пътен инцидент.

Протестиращите заплашват с блокада край Вакарел

Председателят на инициативния комитет Павел Хрисков предупреди, че ако исканията им отново останат без отговор, протестиращите ще преминат към по-сериозни действия.

"Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата, и ще затворим под формата на гражданско неподчинение", заяви той.

Основното искане е опасните участъци да бъдат ремонтирани и обезопасени преди началото на зимния сезон, а цялостният ремонт на пътя да започне през 2027 г.

Ремонт е предвиден, но финансирането не е осигурено

В инвестиционната програма на Агенция "Пътна инфраструктура" е заложен ремонт на общо 65,2 километра от републиканския път III-801.

По информация на БНР обаче средствата за основния ремонт на участъка в област Пазарджик все още не са осигурени.

Местните жители настояват институциите да поемат конкретни ангажименти и да обявят ясни срокове за необходимите дейности. В противен случай предупреждават, че протестите ще продължат и могат да прераснат в блокади, пише БГНЕС.