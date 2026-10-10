Двама загинали и 38 ранени при катастрофи за денонощие

Двама души са загинали, а 38 са ранени при пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, сочат данните на Министерството на вътрешните работи.
За последните 24 часа на територията на България са регистрирани 26 катастрофи с пострадали.
Петима ранени при катастрофи в София
В столицата са станали четири тежки и 29 леки пътнотранспортни произшествия. При инцидентите са пострадали петима души, като няма загинали.
19 жертви на пътя от началото на октомври
Според статистиката на МВР от началото на месеца в страната са регистрирани общо 199 пътнотранспортни произшествия, при които 19 души са загубили живота си, а 252-ма са ранени.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.