Трайков: С разрешението за износ на горива цените може да се повишат

Горивата поскъпват. Властта да предложи спешни мерки за овладяване на цените. В борбата срещу пазарния натиск се включват и регулаторите - КЗК и КЗП.

"По времето на служебното правителство, в което бях министър, правехме ежеседмични срещи на кризисен щаб, в който участваше и г-н Спецов, наред с председатели на НАП, служби, КЗК, които имат отношение към цялата тема за производство и вериги на доставки. По отношение на въпросите за цените и маржовете, г-н Спецов винаги се е позовавал на това, че той е там да изпълнява работата си по закон и без злоупотреби", каза бившият министър на енергетиката и кмет на "Средец" Трайчо Трайков в предаването "Денят ON AIR".

Формулата за "минимална печалба" и международният бенчмарк

Печалбата се формира от разликата между приходите и разходите, изтъкна той, като допълни, че "не знаем какви са били приходите и какви са били разходите".

"Най-лесното нещо е да изкараш дружество на загуба. Слушах и г-н Симеонов, сегашният особен управител. Чух, че работим на минимална печалба. Това не означава абсолютно нищо. Важно е на какви маржове работите, второ - на какви цени купувате спрямо международния бенч марк", заяви Трайков пред Bulgaria ON AIR.

Честни практики на пазара или пазаруване с горница

По думите му, има неща, които можеш да искаш и такива, които не можеш от особения управител.

"Отговорността към потребителите на българския пазар е нещо, което може и трябва да искаш. Трябва да искаш и да очакваш спазването на честни търговски практики, не да купуваш с горница. Надявам се, че това не се е случвало", настоя бившият енергиен министър.

Трябва ли да се направи одит на "Лукойл"

"По презумпция смятах, че е направен такъв одит. Вероятно се планира. Трябва да стане възможно най-бързо, включително и на компютърните системи и връзки, тъй като се оказа, че директно всичко е на екрана в Москва. Трябва да се прецени доколко е редно", анализира той.

Според Трайков, правителството, назначило особения управител, трябва да има отговор на въпросите какви са цените на акцизните складове, каква е структурата им.

"То е в правото си да изиска. От излизането на горивата от рафинерията до колонка, това е което правителството контролираше - бяхме образцови", посочи гостът.

Как могат да се намалят цените

"Акцизи и ДДС не могат да се намалят. ДДС би могло правителството да гласува, но прави са да не ги намаляват. Сега правителството предложи парламентът да реши износа на горива. Правителството трябва да е сигурно, че може да обложи увеличените печалби", коментира още Трайков.

По думите му свръхпечалбата не е екзотика, а приета практика в икономиките в много страни.

Според него с разрешението на износа, цените могат да се повишат.