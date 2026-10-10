Йотова приветства срещата на Радев с Буданов, очаква напредък в мирните преговори

Президентът Илияна Йотова определи срещата между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов като знак за активна българска външна политика. Тя подчерта, че страната ни последователно отстоява позицията си за прекратяване на войната в Украйна чрез преговори за мир, предаде БГНЕС.

"Това, което вчера чух от министър-председателя за срещата с началника на кабинета на украинския президент, означава активна българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция за края на конфликта в Украйна и необходимостта от преговори за мир", заяви Йотова пред журналисти.

Държавният глава уточни, че в президентската администрация не е постъпвало искане за провеждане на среща с украинския представител.

Йотова очаква конкретни стъпки към мирни преговори

Президентът определи разговорите в София като полезни и ги постави в контекста на предстоящото посещение на Буданов в САЩ, където се очаква да бъдат обсъдени конкретни стъпки за напредък в мирния процес.

Йотова изрази надежда, че разговорите във Вашингтон, в които ще участват и представители на европейски държави и институции, ще допринесат за намирането на дипломатическо решение на конфликта.

Споразумението за руския дизел и енергийните рискове

Помолена да коментира договореността между САЩ и Русия за доставки на дизелово гориво и възможното ѝ отражение върху цените, Йотова заяви, че е необходимо първо да станат ясни конкретните параметри на споразумението.

Според нея въпросът е част от по-широките енергийни и икономически последствия от войната в Украйна, които засягат не само Европа, но и световните пазари.

"Знаете, че и газохранилищата са пълни малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузкия проток. Догодина изтича и преходният период с доставките от Русия", припомни президентът.

Тя подчерта, че недостигът на дизелово гориво създава затруднения за редица държави и че ефектът от новата договореност трябва да бъде оценен въз основа на конкретните ѝ условия.

За дроновете в Черно море

Йотова коментира и атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море, като отказа да посочи предполагаем извършител без категорични доказателства.

"В качеството си на държавен глава не мога да говоря с предположения, затова и в текста от решението на Консултативния съвет за национална сигурност ясно записахме, че България ще направи всичко възможно, за да събере доказателства и на тяхна база да вземе конкретни решения, както и правителството да информира българската общественост", заяви тя.

Президентът подчерта, че позицията на страната трябва да се основава на установени факти, а решенията за последващи действия да бъдат взети след изясняване на обстоятелствата около атаката.