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Радев за дроновете в Черно море: Има насоки, но няма доказателства

Премиерът призова за използване на всички дипломатически канали за постигане на мир в Украйна

09.10.2026 | 17:48 ч. Обновена: 09.10.2026 | 17:49 ч. 31
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос дали е установено чии са дроновете, отговорни за инцидентите в Черно море. 

Премиерът участва в официалната церемония по дипломирането на абсолвентите от Факултета по дентална медицина на Медицинския университет в Пловдив.

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По думите му, към момента не са открити останки от дронове. Радев поздрави българските военнослужещи за тяхната смелост и висок професионализъм, като посочи, че те са извършили щателен оглед на борда на кораба именно с цел да бъдат потърсени останки.

За срещата с Буданов 

В отговор на въпрос за срещата си с началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов премиерът каза, че тя е била по молба на госта, както е съобщил Министерският съвет.

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Възстановяването на мира в Украйна 

Радев заяви още, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават подкрепа. Прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, но и за цяла Европа, която продължава да плаща висока социална и икономическа цена, посочи той. Според премиера трябва да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог.

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Тагове:

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