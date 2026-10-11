МВнР не участвало в срещата на Буданов с Радев

В дипломацията не всичко се представя публично и под прожекторите. Понякога въпросите се обсъждат в по-тесен и неформален кръг, а решенията трябва да се вземат бързо. Това коментира постоянният секретар на Министерството на външните работи (МВнР) Ради Найденов по повод посещението на Кирило Буданов в България и въпросите около организацията на срещата му с български представители.

"Има разлика между дискретност и публичност и прозрачност. Демократичните процеси изискват прозрачност на обществените процеси, безспорно, това е нормално, за да има граждански контрол върху тях, но в дипломацията не всичко се представя на масата под прожекторите", заяви Найденов.

Той уточни, че не разполага с информация за конкретната среща и не може да коментира колко време Кирило Буданов е бил в България. По думите му визитата не е организирана от Министерството на външните работи и на срещата не е имало представител на ведомството.

Найденов обясни, че в международните отношения комуникацията се осъществява по различни канали, а понякога политическите ръководители провеждат неформални разговори, за да обменят информация и мнения по важни въпроси.

"Един политик или един ръководител взима решение на база на информацията, с която разполага. И колкото повече източници на информация има човек, толкова по-обективно решение може да вземе", посочи той.

България търси факти за ударените кораби в Черно море

Ради Найденов коментира и случая с двата кораба, ударени в Черно море, както и въпроса дали България е поискала информация от Украйна и Русия за произхода на атаките.

По думите му обменът на информация между държавите се осъществява по различни канали - дипломатически, както и чрез преки контакти между политическите ръководители. Като член на Европейския съюз и НАТО България обменя информация и със съюзниците си.

Найденов подчерта, че около инцидентите има различни хипотези, но е необходимо да се установят фактите, преди да се правят категорични заключения.

"Аз съм човек, който предпочита фактите. И докато не се стигне до тях понякога, както и в следствените процеси, има една тайна, която е необходима, за да можем да стигнем до истината", заяви той.

Постоянният секретар на МВнР обърна внимание и на значението на Черно море за сигурността, екологията, икономическите връзки и туризма. Според него съвременните военни действия, включително използването на дронове, правят установяването на обстоятелствата около подобни инциденти по-сложно.

По отношение на Русия Найденов заяви, че България продължава да има действащо посолство там и че дипломатическите канали се използват при подобни ситуации.

"България направи своя ценностен избор и аз смятам, че той е правилният", каза Найденов, визирайки членството на страната в ЕС и НАТО.

Той подчерта, че именно тези съюзи са важни за сигурността на България, а изясняването на конкретните въпроси изисква време и търпение.

Изборите в чужбина се нуждаят от модернизация

В разговора беше засегната и подготовката за предстоящите президентски избори, включително организацията на гласуването извън страната.

Според Ради Найденов изборите в чужбина са сфера, която има сериозна нужда от модернизация. Целта е процесът да стане по-достъпен за българските граждани зад граница, по-лесен за организация и по-ефективен от финансова гледна точка.пТой посочи, че при провеждането на избори в чужбина се ангажират значителни човешки и финансови ресурси, които могат да бъдат оптимизирани.

На въпрос колко ще струва организацията на вота зад граница Найденов обясни, че окончателна оценка ще може да бъде дадена след приключването на изборите.

"Това ще ви го кажа след като минат изборите, защото ние в момента не можем да кажем дали ще имаме два тура на избори или само един", посочи той.

Разходите ще зависят и от това дали ще се наложи провеждането на балотаж за президентския пост.