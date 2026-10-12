Ива Михайлова с първи думи на българска земя: Чувствам се в безопасност

Ива Михайлова стъпи на родна земя. Преди да влезе в столичната болница "Пирогов" тя говори пред медиите, като заяви че прибирането ѝ в България се е осъществило съвсем легално през ГКПП на границата. Тук тя е пристигнала заедно със своя адвокат. По думите ѝ вълнението е било голямо.

"За период от година и няколко дни аз съм била изцяло репресирана от македонската държава именно заради българския си произход и самосъзнание. Физически не се чувствам добре, затова съм тук. Не мога да кажа за колко време ще остана в България. Щастлива съм, че съм тук и най-накрая се чувствам в безопасност", каза младата жена.

Тук тя е пристигнала заедно със своя адвокат.

"Вече имам доста направени прегледи, в момента пристъпваме към лечение. Ако не бях дошла, щеше да има трайни последици. На последните съдебни заседания в РСМ сме чували само лъжи. Имаше свидетели, които ме защитават, като казват това, което са видяли: как другият влиза в моята лента. В момента искат да вкарат и тях в затвора", добави още Михайлова.

На въпрос дали хората с български произход се чувствам перманентно репресирани на територията на РСМ, Михайлова отговори по следния начин:

"Абсолютно. Това е от години насам с всеки един българин там. Поучавах подкрепа от българската държава през цялото време. Целият народ беше в тази битка с мен. Надявам се случаят ми да се развие положително."

Нейният адвокат разказа как се е взело решението да се опитат да преминат границата:

"Вчера клиентката се свърза с мен, каза, че не се чувства добре. Двамата взехме решението да пробваме да я докараме в България, да договорим бъде прегледана от българи. Здравето ѝ трябва да е в нейните ръце. Не можем да чакаме. Ще останем тук докато лекарите кажат и докато Ива се почувства сигурна, че няма да бъде малтретирана заради българския си произход в Република Северна Македония."