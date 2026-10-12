МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

Министерството на вътрешните работи на РСМ излезе с официална позиция, в която съобщава, че в системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната.

Позицията на ведомството, идва часове след като българката се завърна в страната и заяви, че е преминала границата напълно законно.

“Уважаеми, във връзка с лицето, за което отправяте запитване, Ви уведомяваме, че са извършени проверки в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи. Установено е, че за посоченото лице няма регистрирано излизане от територията на РС Македония“, се казва в официалния отговор на МВР на РСМ, цитирано от Нова тв.

Изявлението поставя въпроси около обстоятелствата, при които Михайлова е напуснала Северна Македония.

По-рано днес самата Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен контролно-пропускателен пункт, като са представили документите си.

“Прибрахме се съвсем легално през границата с моя адвокат. Предстои ми лечение в “Пирогов“. Бях репресирана заради българския си произход и не се чувствах добре. Щастлива съм, че съм тук и се чувствам в безопасност“, разказа по-рано днес Михайлова.

“Извадихме си документите и преминахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме“, каза адволатът.