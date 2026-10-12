Ива Михайлова финтира властите в РСМ, мина границата и е у нас

Минахме през границата с адвоката ми, здравословното ми състояние се влоши, той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Показах македонската си лична карта и после българската показах на нашата граница. Това заяви Ива Михайлова, която пристигна у нас, за да продължи своето лечения. Тя е пресякла границата със Северна Македония с ясното съзнание, че може да има проблеми с властите в западната ни съседка, където тече дело срещу нея. Вижте нейния случай в развитие.

Неочаквано: Ива Михайлова премина границата и е в България Ива Михайлова премина границата със своя адвокат и вече е в България. Нейният защитник Николай Михайлов призна, че е имало хора, които са помогнали тя да пристигне у нас и да се подложи на лечение. Ива заяви, че е използвала и македонският и българският си паспорт на границата, но засега не разкриват през кой пункт са минали. Прочети повече