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В развитие Ива Михайлова финтира властите в РСМ, мина границата и е у нас

Ива Михайлова финтира властите в РСМ, мина границата и е у нас

Тя ще се лекува у нас

12.10.2026 | 10:39 ч. Обновена: 12.10.2026 | 10:39 ч. 6
Ива Михайлова финтира властите в РСМ, мина границата и е у нас

Минахме през границата с адвоката ми, здравословното ми състояние се влоши, той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Показах македонската си лична карта и после българската показах на нашата граница. Това заяви Ива Михайлова, която пристигна у нас, за да продължи своето лечения. Тя е пресякла границата със Северна Македония с ясното съзнание, че може да има проблеми с властите в западната ни съседка, където тече дело срещу нея. Вижте нейния случай в развитие.

Накратко - Какво се случва?
Ново 10:26 | 12.10.2026

МВР в готовност да дадат охрана на Ива Михайлова

Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че Ива Михайлова е в България и е настанена в “Пирогов”.

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10:13 | 12.10.2026

МВнР не е уведомено, че Ива Михайлова идва в България

Както стана по-ясно днес Ива Михайлова вече е в България, след като е преминала границата със своя адвокат. От Министерството на външните работи излязоха с коментар по случая, съобщавайки, че ведомството не е било предварително уведомено за действията на момичето.

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9:36 | 12.10.2026

Неочаквано: Ива Михайлова премина границата и е в България

Ива Михайлова премина границата със своя адвокат и вече е в България. Нейният защитник Николай Михайлов призна, че е имало хора, които са помогнали тя да пристигне у нас и да се подложи на лечение. Ива заяви, че е използвала и македонският и българският си паспорт на границата, но засега не разкриват през кой пункт са минали.

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