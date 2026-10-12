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Радев към американския бизнес: България е готова за нови инвестиции

Срещата беше организирана от посолството на САЩ у нас

12.10.2026 | 15:48 ч. 7
Правителствена информационна служба

Правителствена информационна служба

България е готова да насърчи инвестиции, които носят висока добавена стойност и внедряват успешни бизнес модели в българската икономика, заяви министър-председателят Румен Радев на среща с американска бизнес делегация, организирана от посолството на САЩ у нас.

Срещата идва в отговор на заявената позиция на премиера Радев за внасяне на нов импулс в двустранното икономическо сътрудничество и привличането на повече американски инвестиции в България. В делегацията участваха компании в сферата на сигурността, високите технологии, отбраната, енергетиката и други. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев също участва в разговора, съобщава правителствената информационна служба.

Радев подчерта на срещата, че страната ни има реален капацитет да участва активно в развитието на индустриите на бъдещето и се стреми да се утвърди като важна част от производствените вериги в сферата на високите технологии. 

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Във връзка с това премиерът отбеляза, че в страната ни вече активно се развиват компании в областта на електрониката, високите технологии, космическата и отбранителната индустрия, които търсят международни партньори. У нас функционира и първият в региона Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, който привлича български и международни учени и вече има съществени постижения в областта на изкуствения интелект.

Процесът на изграждане и разширяване на инфраструктурната свързаност, включително транспортна, логистична, енергийна и дигитална, също създава възможности за успешни партньорства, посочи още Радев. 

Премиерът акцентира и върху политическата стабилност в България, гарантирана от настоящото правителство, както и желанието на кабинета да продължи да развива и задълбочава стратегическото си партньорство със САЩ в различни области.

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Тагове:

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