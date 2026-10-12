Йотова: Работим България да бъде остров на стабилност и развитие

България трябва да се утвърди като остров на стабилност и развитие на фона на нарастващото международно напрежение и военните конфликти по света. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на среща с представители на американски компании, които проявяват интерес към инвестиции у нас.

В разговорите в президентската институция участваха ръководители на компании от секторите на отбраната, сигурността, енергетиката, високите технологии и изкуствения интелект. Срещата е продължение на контактите с американския бизнес, осъществени по време на посещението на Йотова в САЩ за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

"Тревожни са новините, които идват от многобройните военни конфликти. Работим България да бъде остров на стабилност и развитие в сложните времена, в които живеем", подчерта държавният глава.

"България ще има централна роля в региона"

Йотова изрази увереност, че през следващите години страната ни ще придобие все по-голямо стратегическо значение за регионалната свързаност и икономическото развитие.

Тя открои предстоящата Среща на върха за регионалната свързаност, която ще се проведе в България и беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната ѝ реч за състоянието на Европейския съюз.

Особено внимание президентът отдели на Средния коридор, който свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ и Черно море. Според Йотова България има ключова роля в развитието на този маршрут и в изграждането на по-силни транспортни и икономически връзки между регионите.

Йотова призова за мораториум върху атаките срещу търговски кораби

На фона на напрежението в Черно море държавният глава подчерта необходимостта от по-тясно международно сътрудничество за гарантиране на сигурността и свободното корабоплаване.

Според Йотова нарастващото значение на Черноморския регион за европейската икономика изисква общи усилия за защита на търговските маршрути.

Тя постави акцент върху необходимостта от постигане на международен консенсус за налагане на мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море.

Темата придобива особена актуалност след ударите с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, които поставиха въпроси за сигурността на морския транспорт и икономическите последици за региона.

Американски инвестиции в отбраната, енергетиката и технологиите

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество и привличането на американски инвестиции в стратегически сектори.

Йотова подчерта потенциала на българските компании за международни партньорства, особено в областта на високите технологии и научните изследвания.

Сред примерите тя посочи Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който създава възможности за съвместна работа с водещи американски технологични компании и университети.

Обсъден беше и потенциалът за съвместни научноизследователски проекти с фабриката за изкуствен интелект Brain++, за чието изграждане България е избрана от Европейската комисия.

Срещата премина в контекста на стремежа за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и САЩ, като акцентът беше поставен върху инвестициите, технологичното развитие и сигурността в региона.