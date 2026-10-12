Божанов: Защо президентството няма домейн "президент.бг"?

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов отправи критики към президента Илияна Йотова заради използването на кирилицата в официалния сайт на президентската институция. Според него, въпреки публичните призиви на държавния глава за съхраняване на българския език и писменост, сайтът на президентството не използва българската форма на кирилицата и няма домейн на кирилица.

В публикация във Facebook, разпространена от пресцентъра на партията, Божанов постави въпроса защо президентската институция не прилага изискванията за използване на националната писменост в дигиталната среда.

"Щом Йотова толкова много иска всичко да е на кирилица, защо президентството няма домейн "президент.бг" - това не просто се поддържа технически, а е задължение", написа той.

Божанов посочи изискванията за държавните сайтове

Съпредседателят на "Да, България" се позова на нормативни разпоредби, свързани със Закона за електронното управление, в чието изготвяне по думите му е участвал преди около десетилетие.

Според цитираните от него правила официалните домейни, използвани от административните органи, трябва да бъдат в националните домейни от първо ниво - ".bg" на латиница и ".бг" на кирилица.

Божанов уточни, че президентът формално не е административен орган, но според него институцията би следвало да дава пример в използването на българската писменост.

"Да, формално президентът не е административен орган, но ако води такава тежка борба за кирилицата, би трябвало за 9 години вицепрезидент и 9 месеца президент това общо изискване да е било приложено и към президентството", коментира той.

Спор за българската и руската форма на кирилицата

Божанов обърна внимание и на шрифтовете, използвани в интернет страницата на президентската институция.

Той припомни, че като министър на електронното управление е започнал инициатива за по-широко използване на българската форма на кирилицата в държавните сайтове.

Разликите между българската и руската типографска форма се проявяват най-вече в изписването на някои малки букви. Например при българската форма буквите "г" и "т" могат да наподобяват ръкописните си варианти, вместо да изглеждат като умалени главни печатни букви.

Според Божанов впоследствие са приети правила, които предвиждат използването на шрифтове, включващи знаците от българската форма на кирилицата.

Той посочи, че редица институции вече са променили шрифтовете на официалните си сайтове, но според него президентството все още не е направило това.

"Сайтът на президентството обаче още не използва българската форма на кирилицата, а кара с руската. Явно борбата за кирилицата е само на думи", заяви Божанов.

Йотова постави кирилицата в центъра на международен форум

Критиките идват след третия Международен форум за кирилицата, който се проведе в края на март по инициатива на президента Илияна Йотова под мотото "Духовното наследство в дигиталния век".

По време на събитието държавният глава подчерта значението на българския език и писменост за националната идентичност и необходимостта те да бъдат съхранявани и развивани в дигиталната епоха.

Йотова определи азбуката и езика като едно от най-ценните наследства на България и призова за отговорно отношение към тяхното бъдеще.

На този фон Божанов поставя въпроса дали публично заявената подкрепа за кирилицата е съпроводена и с конкретни действия в дигиталната инфраструктура на президентската институция.