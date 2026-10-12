Актуализират данъчните оценки на имотите през 2027 г., промените ще са на три етапа

Актуализацията на данъчните оценки на имотите ще бъде заложена в държавния бюджет за 2027 г. Промените ще се извършат поетапно, за да се избегне рязко увеличение след близо 20 години без актуализация. Това заяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов по време на Годишната среща на местните власти в Албена.

Проданов уточни, че проектобюджетът все още не е внесен в Народното събрание, поради което не може да коментира в детайли предложенията на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Данъчните оценки ще бъдат актуализирани на три етапа

Председателят на бюджетната комисия посочи, че актуализацията на данъчните оценки ще се осъществи в три стъпки, за да бъде преходът по-поносим за гражданите.

По думите му оценките не са променяни от близо две десетилетия, което налага осъвременяването им. Той изрази мнение, че подобни корекции трябва да се правят регулярно, вместо да се натрупват за периоди от 10 или 15 години и впоследствие да водят до резки увеличения.

Проданов подчерта и необходимостта от актуализиране на съответните нормативни разпоредби.

Финансовата децентрализация остава предизвикателство

По време на форума Проданов коментира и дългогодишните искания на местната власт за по-голяма финансова самостоятелност.

Според него финансовата децентрализация не е постигната в необходимата степен основно заради недостатъчния ресурс, с който разполагат общините.

Той предложи като първа стъпка държавата да подпомогне местните власти за по-ефективно събиране на местните данъци и такси, преди да се пристъпи към по-мащабни промени в модела на финансиране.

Новата такса смет: "Замърсителят плаща"

Проданов засегна и предстоящото прилагане на принципа "замърсителят плаща" при определянето на таксата за битови отпадъци.

Според него няма универсално решение, което да бъде приложено еднакво във всички общини. Той подчерта необходимостта гражданите първо да бъдат информирани за какво плащат и как се формира размерът на таксата.

По думите му подобни разяснителни кампании могат да бъдат организирани по-лесно в малките населени места, докато в големите градове процесът ще бъде по-сложен.

Председателят на бюджетната комисия настоя и за засилване на контрола върху нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, както и за по-строги законови мерки срещу нарушителите.

Той призова общините да продължат да търсят работещи решения, вместо да отлагат въвеждането на новия модел.

Проданов: Няма да останат неразплатени общински проекти

Председателят на бюджетната комисия коментира и финансирането на общинската инвестиционна програма на фона на затруднената бюджетна ситуация.

Според него честата смяна на правителства през последните пет години е довела до липса на предвидимост относно финансирането на местните проекти.

Въпреки това Проданов увери, че за инвестиционната програма на общините са предвидени средства. По думите му от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са дали уверения, че няма целенасочено забавяне на плащанията и се работи за възможно най-бързото им извършване.

"Няма да останат неразплатени проекти, няма да има разкопани улици и всичко ще бъде завършено", увери той.

Промяна в начина на финансиране на общините

Проданов посочи, че занапред подходът към общинските инвестиции трябва да се промени.

Вместо средствата да се отпускат основно според готовността на проектите, според него трябва да се отчита и административният капацитет на съответната община, възможността за решаване на дългосрочни проблеми и постигането на конкретни резултати.

Целта е публичните инвестиции да бъдат насочвани към проекти с устойчив ефект върху развитието на населените места.