Константин Проданов: Искаме да извадим мутрите от сектора с бързи кредити

Искаме да извадим мутрите от сектора с бързи кредити. Това заяви депутатът от ПГ на „Прогресивна България“ и председател на бюджетна комисия Константин Проданов на брифинг в Народното събрание.

Проданов съобщи, че предстои да бъде внесен в парламента Закон за потребилския кредит, който е изработен в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ).

По думите му законопроектът адресира един много сериозен проблем – фирми, отпускащи бързи кредити, които оперират извън закона. Той подчерта, че все повече българи прибягват до услугата на този тип фирми. Според него очевидно сегашната уредба не е адекватна и законопроектът, който МИИИ е разработило, цели да адресира това.

„Този законопроект транспонира една евродиректива, за която ние сме вече в забава поради бездействие може би на предходни правителства. Но наред с изискванията на тази евродиректива, коита са положителни по отношение на защита на потребителите, МИИИ е направило доста допълнителни предложения за подсилване на защитата на потребителите и изсветляване на сектора. Според нас те сами по себе си са добра първа стъпка, но не са достатъчни“, каза още Проданов, който е участвал в общественото обсъждане.

Председателят на парламентарната бюджетна комисия обясни, че това е сектор с огромна сива част, който се възползва от една вратичка на т.нар. франчайз оператори, където фирма, която вече е получила лиценз, го преотдава на други оператори и те никнат като гъби и оперират на ръба на закона. Той посочи и други проблеми, свързани със сектора.

„Искаме да пресечем това, както и да извадим мутрите от сектора“, категоричен е Проданов.

Между първо и второ четене ще внесем предложения за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото голяма част от хазартно зависимите прибягват до тази услуга в късните часове на деня. Ще въведем и забрана осъжданите за улично престъпление да бъдат част от фирмите за бързи кредити, ще се забрани и франчайз моделът, с който се преотдава лиценз, отбеляза Проданов.

Нашата парламентарна група и Комисията по бюджет и финанси разработват промени в сектора от над един месец. Успяхме да обследваме всяка порочна практика, каза депутатът от ПБ Здравко Марков. Убедени сме, че трябва да затворим всяка възможност за заобикаляне на закона, като вдигнем капитала на фирмите за бързи кредити, ограничим изцяло франчайз модела и други подобни, които дават възможност на оператор да преотдава почти безплатно лиценза си, посочи той. Важно е да кажем, че от днес потребителите могат да бъдат спокойни, защото мутрите нямат място в бизнеса с бързи кредити и тяхното време в него приключва сега, добави Марков.