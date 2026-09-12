Държавата разработва мерки, ако цените на горивата станат непосилни

Държавата разработва пакет от целеви мерки за най-нуждаещите се и бизнеса, ако цените на горивата станат непосилни, заяви председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“ пред БНТ. Във всеки един момент държавата е готова да реагира, ако цените на горивата станат непосилни. Според нас този момент още не е дошъл, каза Проданов.

Той изтъкна, че макар цените на петрола да са високи, условията са различни спрямо предходни кризи заради инфлацията и променената покупателна способност.

Председателят на бюджетната комисия отхвърля модела на всеобхватните субсидии на калпак и заяви, че държавата разработва пакет от целеви мерки за най-нуждаещите се и бизнеса.

Според него обаче прагът за незабавна държавна намеса към момента все още не е достигнат. „Цените на горивата отново гонят доста високи стойности. Сега, разбира се, 100 долара на барел 2026 година са малко по-различно от това, което беше 100 долара на барел 2022 година заради промяната в покупателната способност и инфлацията“, коментира Проданов.

По отношение на енергийните помощи Проданов посочи, че отоплителният сезон е финансово обезпечен и нито едно уязвимо домакинство няма да остане без подкрепа. Той отбеляза и наличието на действащи механизми за бизнеса, които предвиждат автоматични компенсации при надхвърляне на определени ценови прагове на електроенергията или целеви помощи за енергоемките предприятия.

Проданов напомни, че в бюджета на Агенцията за социално подпомагане за този сезон има предвидени помощи за отопление за енергийно бедните домакинства и допълни, че никой няма да бъде оставен без отопление.

На въпрос за нивото на запълняемост на газохранилището и риска за отоплителния сезон Проданов заяви, че няма индикации за кризисна ситуация. Не съм чул нещо, което да ме наведе на мисълта, че доставките на газ са проблем. Доколкото знам, имаме напълно достатъчно, за да ни преведе без проблеми през отоплителния сезон, допълни той.

Работи се по механизъм, който ще обвърже в по-голяма степен финансирането с получените резултати, заяви още Проданов за реформите в образованието. "Трябва да се направи функционален анализ навсякъде, за да се прецени по какъв начин и как да се промени всяка една система. Административната реформа вече е в процес. Здравеопазването – това е един от сериозните проблеми, най-големите течове са там. В бюджета ще видите повече средства за профилактика. Със Закона за обществените поръчки ще задължим частните болници да провеждат търгове за лекарства. Ще има и централизирани търгове, които държавата ще проведе за определен вид скъпи лекарства. Ние сме се сринали до невиждани нива в класацията PISA, въпреки че в последните години отделяхме все повече и повече за образованието. Трябва да се преформулира – работи се по механизъм, който ще обвърже в по-голяма степен финансирането с получените резултати", каза Проданов.